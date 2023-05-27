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Боятся нападения. Мольфар сказал, даст ли Китай оружие России

27 мая 2023, 12:27
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чи дасть Китай зброю Росії

Китай официально не будет поддерживать развязанную Путиным войну в Украине и не будет поставлять России оружие. Об этом сказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.

По его словам, сейчас карты таро не показывают поддержку Китаем войны. Страна сосредоточена на собственной защите и готовится к военному положению.

— Конкретно сказать, что это будет поставка танков или что-то подобное не могу. Они наоборот очень сильно сейчас активно начали готовиться к военному положению в своей стране. Возможно переживают, чтобы кто-то другой не напал. Они находятся в подвешенном состоянии, — добавляет Гордеев.

 

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Китай
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