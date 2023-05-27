Китай официально не будет поддерживать развязанную Путиным войну в Украине и не будет поставлять России оружие. Об этом сказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.
По его словам, сейчас карты таро не показывают поддержку Китаем войны. Страна сосредоточена на собственной защите и готовится к военному положению.
— Конкретно сказать, что это будет поставка танков или что-то подобное не могу. Они наоборот очень сильно сейчас активно начали готовиться к военному положению в своей стране. Возможно переживают, чтобы кто-то другой не напал. Они находятся в подвешенном состоянии, — добавляет Гордеев.