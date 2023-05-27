Китай официально не будет поддерживать развязанную Путиным войну в Украине и не будет поставлять России оружие. Об этом сказал мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе.

По его словам, сейчас карты таро не показывают поддержку Китаем войны. Страна сосредоточена на собственной защите и готовится к военному положению.