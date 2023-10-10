У середині осені українці зможуть спостерігати за унікальним явищем – у небі буде сонячне затемнення, яке також відоме як вогняне кільце. Саме час з’ясувати, як спостерігати за космічним явищем, що не можна робити в цей період і які ритуали варто виконати.

Як побачити затемнення 14 жовтня

Насамперед потрібно обов’язково використовувати захист для очей – спеціальні окуляри, розроблені для спостереження за сонячним затемненням. Щоденних сонцезахисних окулярів недостатньо.

Багато експертів також стверджують, що використання темних матеріалів для створення фільтрів також не захистить очі від пошкоджень.

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Що не можна робити на сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року

Астрологи впевнені, що в цей період космічні тіла чинять серйозний вплив на все живе на Землі – це стосується і людей.

Цього дня заборонено робити доленосних рішень, оскільки вони можуть ухвалюватися під підвищеною імпульсивністю або загостреними емоціями.

На сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року відмовтеся від ідеї брати кредит або починати важливі справи. Перенесіть свої плани на інший день.

Відмовтеся від з’ясувань стосунків із близькими та колегами.

Не плануйте хірургічних операцій цього дня.

Ритуали на сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року

Оскільки сонячна активність впливає на людей, можна спрямувати цю енергію в правильне русло. Можна зайнятися медитацією, або сконцентрувати свої думки на позитивному. Астрологи вважають, що так можна привернути удачу до себе, зарядитися позитивною енергією і звільнити голову від невірних думок і рішень у майбутньому.

Коли наступне сонячне затемнення у 2023 році

Примітно, що наступне затемнення очікується рівно через два тижні і припадає на 28 жовтня. Щоправда, воно буде місячне – сонячних не очікується до кінця 2023 року. Утім, Сонце і Місяць впливає на людей щодня – до таких космічних активностей варто бути готовим.