В средине осени украинцы смогут наблюдать за уникальным явлением — в небе будет солнечное затмение, которое также известно как огненное кольцо. Самое время выяснить, как наблюдать за космическим явлением, что нельзя делать в этот период и какие ритуалы стоит выполнить.

Как увидеть затмение 14 октября

В первую очередь, нужно обязательно использовать защиту для глаз — специальны очки, разработанные для наблюдения за солнечным затмением. Ежедневных солнцезащитных очков недостаточно.

Многие эксперты также утверждают, что использование темных материалов для создания фильтров также не защитит глаза от повреждений.

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Что нельзя делать на солнечное затмение 14 октября 2023 года

Астрологи уверены, что в этот период космические тела оказывают серьезное влияние на все живое на Земле — это касается и людей.

В этот день запрещено делать судьбоносных решений, поскольку они могут приниматься под повышенной импульсивностью или обостренными эмоциями.

На солнечное затмение 14 октября 2023 года откажитесь от идеи брать кредит или начинать важные дела. Перенесите свои планы на другой день.

Откажитесь от выяснений отношений с близкими и коллегами.

Не планируйте хирургические операции в этот день.

Ритуалы на солнечное затмение 14 октября 2023 года

Поскольку солнечная активность влияет на людей, можно направить эту энергию в правильное русло. Можно заняться медитацией, или сконцентрировать свои мысли на позитивном. Астрологи считают, что так можно привлечь удачу к себе, зарядиться позитивной энергией и освободить голову от неверных мыслей и решений в будущем.

Когда следующее солнечное затмение в 2023 году

Примечательно, что следующее затмение ожидается ровно черед две недели и приходится на 28 октября. Правда, оно будет лунное — солнечных не ожидается до конца 2023 года. Впрочем, Солнце и Луна влияет на людей каждый день — к таким космическим активностям стоит быть готовым.