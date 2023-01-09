С 12 января военные действия усилятся, говорит астролог из Австрии Анжела Перл. Также она сказала, будет ли наступление российской армии и когда стоит ждать переломного момента в полномасштабной войне, да и в целом — чем и как все закончится.

После 12 января Марс, являющийся планетой войны, развернется и наберет скорость, то есть действия на поле боя станут более горячими. Несмотря на это, наступления РФ или захвата Киева — не будет.

— 12 января Марс будет в таком же положении, в котором он был в сентябре. Тогда не было больших наступательных действий. Большая вероятность того, что сейчас будет только подготовка к наступлению и, скорее всего, с украинской стороны, — подчеркнула Анжела в интервью Наталье Мосейчук.

Добавляет, 7-8 марта ожидается какой-то переломный момент, да и сам первый месяц весны таковым является.

Сейчас смотрят

— Переломный момент именно в сторону Украины, когда уже 100% станет понятно, что это наша победа. Все это время — с 24 февраля Сатурн и Уран держали напряжение между РФ и Украиной. Одна из этих планет меняет положение и напряжение уходит. Какое-то противостояние одинаковых сил уходит и не возвращается уже в этом году, — отметила астролог.

Говорит, скорее всего, в то время может быть наступление украинской армии. Добавляет, в конце войны будут все же какие-то определенные переговоры, соглашения.