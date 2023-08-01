Кармічний хвіст (карма минулого втілення) – те, ким людина була в минулому житті, яких помилок припустилася, з чим не змогла впоратись у минулому.

Кармічний хвіст даний людині у теперішньому втіленні для пропрацювання карми минулого життя.

На думку астрологів, кармічний хвіст – три енергії нижньої вершини, тобто кармічний багаж з минулого. Це ті борги, які людина принесла з минулих життів та які створюють фундамент життя.

Щоб зрозуміти, чому у певних сферах життя у вас не все гаразд, варто пропрацювати свою карму з минулого та звільнитися від боргів.

Цікавим є той факт, що поки людина не пропрацює свій кармічний хвіст, він буде повертатися до душі у кожному людському втіленні. Можуть програватися схожі життєві сценарії та події.

Згідно з Матрицею долі, випадковостей не існує, а певні життєві ситуації вказують на незакінчені справи у минулому.

Як дізнатися свій кармічний хвіст, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Де шукати кармічний хвіст в Матриці долі

Кармічний хвіст – три енергії нижньої вершини, відповідно, шукати свої борги з минулого потрібно у Матриці долі.

Можна розрахувати Матрицю долі самостійно або ж скористатися онлайн-платформами. Вам знадобиться лише ваша дата народження.

Перейдіть на сайт Matrix-of-your-soul. Вкажіть своє імʼя та дату народження. На екрані зʼявиться ваша персональна Матриця долі. Вам потрібно звернути увагу на три нижні енергії – це і буде ваш кармічний хвіст.

Три нижні енергії створюють фундамент життя людини. Відповідно, якщо ці енергії в мінусі, людина буде жити по старій памʼяті.

Низ матриці (число на червоній позиції) – кармічне число, яке при народженні завжди програється у мінусі. Іншими словами, це одне із завдань, яке має пройти душа у цьому втіленні.

Нижня енергія відображає уроки, які наша душа не змогла пройти або прийняти в минулому житті.

Тому у цьому втіленні ми маємо встигнути вивести цю енергію в плюс. Якщо не пропрацювати енергію кармічного хвоста, ви притягуватимете негативні ситуації та випробування у своє життя.

Крім того, кармічний хвіст може стати дзеркалом для душі у цьому втіленні. Наприклад, якщо людина в минулому житті погано ставилась до жінок, то в цьому втіленні вона може бути жінкою, яка потерпає від чоловіка чи батька. А якщо була шахраєм, то в цьому житті її будуть постійно дурити.

Як трактувати свій кармічний хвіст

Трактування кожної енергії в кармічному хвості відрізняється залежно від арканів, що розташовані поруч. Крім того, у кожної людини кармічний хвостик індивідуальний і трактується ключем із трьох цифр. Тобто з трьох нижніх енергій. Розрахувати свій кармічний хвіст ви можете самостійно.

Якщо дивитися на картинку згори, то низ кармічного хвоста число 12 (день народження + місяць народження + рік народження).

Тепер його потрібно підсумувати з центральною енергією в Матриці. У вашому випадку 12 + 6 = 18 (найвища енергія кармічного хвоста).

А тепер отримане число сумуємо з нижньою енергією хвоста: 18 + 12 = 30. А 3 + 0 = 3. Так ми отримуємо третю енергію з кармічного хвоста.

У нас вийшов ключ кармічного хвоста – 12 – 3 – 18.

Точка, в якій розташоване число 12 (число на червоній позначці), найскладніша зона у Матриці. Її значення варто аналізувати дуже уважно та обережно. Енергії, які будуть стояти у цій точці, розкривають страхи, травми, приховані психічні стани вашої душі. Крім того, ця енергія вказує на те, якою людина була у своєму минулому житті.

Водночас будь-яка енергія у цій точці свідчить про прихований потенціал нашої душі.

Точка, на якій розташоване число 18 (найвища енергія в кармічному хвості), вказує на те, якою людина була з іншими людьми у своїх минулих життях. Пропрацювавши цю енергію, ви виправите найскладніші моменти у сфері стосунків.

Третя точка в ключі, де розташоване число 3 (енергія посередині), вказує на те, що людина не зробила в минулому житті, проте варто було. Також ця енергія може трактувати події або вчинки, які зламали людину в її минулому житті (у цьому втіленні дуже важливо виправити це та пройти випробування).

Кармічний хвіст можна читати окремо по кожній енергії, але астрологи трактують його по триплетах. Це коли три енергії читаються як кармічна програма минулих втілень душі.