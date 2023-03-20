Сьогодні великою популярністю володіють різноманітні способи вивчення своєї особистості. Напевно, усім цікаво дізнатися призначення, сильні сторони та кармічні хвости своєї душі.

Одним зі способів, які допоможуть пізнати свою душу краще, є Аркан долі. Використовуючи дату свого народження можна дізнатися свій особистий аркан, який характеризує особистісні якості та здатен багато розповісти про людину.

Як дізнатися свій Аркан долі за датою народження та що означає кожен аркан, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Аркан долі: що це означає та як вирахувати?

Аркан долі, або його ще називають аркан Таро, це термін, повʼязаний із картами Таро, який вказує на поточний стан долі людини та її майбутнє.

Річ у тім, що в колоді карт Таро – 22 старших аркани, і з їхньою допомогою можна охарактеризувати будь-яку людину. Кожен із цих Арканів має своє символічне значення, може характеризувати особисті якості та навіть слабкості кожного з нас.

Розвиваючи якості свого Аркана, людина може швидше знайти своє істинне призначення та місце в соціумі.

Навіщо знати свій Аркан долі? Знання свого Аркана (аркана Таро) може допомогти людині краще зрозуміти себе та своє життя.

Особистий Аркан відкриває інформацію про можливості та виклики, які можуть чекати на людину в майбутньому, та дати певну характеристику події, які відбуваються зараз.

Як розрахувати Аркан долі за датою народження?

Для того, щоб дізнатися свій Аркан, потрібно скласти всі числа дати народження. Якщо у вас вийде число, більше за 22, то від нього потрібно відняти 22. У випадку, якщо ваше число вийшло менше за 22, то це ваш Аркан долі.

Наприклад, ваша дата народження 24.11.1997. Вам необхідно скласти усі числа разом: 2 + 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 7 = 34. Вийшло більше за 22, тому 34 – 22 = 12. Тобто, ваш Аркан дорівнює 12.

А ось якщо ваша дата народження 01.02.1990 = 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 0. Тут Аркан дорівнює 22.

Аркани Долі: розшифрування

Знаючи свій Аркан долі, ви можете легко зрозуміти своє призначення, пізнати сильні та слабкі сторони своєї особистості та працювати з цим.

1 Аркан – Маг

Людей першого Аркана можна схарактеризувати як активних, діяльних, твердих і вольових. Ви вирізняєтеся життєвою силою та енергією.

Маги завжди знають, чого хочуть, мають творчу жилку та великий потенціал. Зазвичай вони авторитети серед оточення. У них є бажання мати свій бізнес та постійно саморозвиватися!

Перший Аркан належить новаторам і лідерам.

Але вам потрібно розвивати комунікативні навички, вимову, навички оратора. Також важливо працювати над силою свого розуму та отримувати нові знання.

2 Аркан – Верховна Жриця

Люди цього Аркана мають сильну інтуїцію, таємні знання, можуть навіть мати екстрасенсорні здібності. Зазвичай вони тонкі, емоційні, але водночас терплячі.

Серед суперздібностей – тонко відчувати людей, їхній настрій і потаємні бажання. Верховні Жриці найчастіше стають вчителями, психологи, вихователями, коучами та дипломатами.

Люди другого Аркана вміють приховувати негативні емоції, чудово комунікують з оточуючими. Вони можуть залучати у своє життя все те, що захочуть. Але для цього потрібно працювати над своїм світосприйняттям.

У мінусі люди другого Аркана примхливі, недовірливі, балакучі, надмірно емоційні. Часто вважають, що світ до них несправедливий.

3 Аркан – Імператриця

Цей аркан несе любов, радість, турботу та ніжність. Людям цього Аркана мають великий запас життєвих сил.

Вам дуже важливо постійно відчувати себе коханими та любити самим. Зазвичай трійки дуже привабливі.

Аркан Імператриці уособлює земну родючість. Ці люди люблять комфорт, хорошу їжу, речі. До речі, за цим критерієм обирають партнерів по бізнесу та в житті. Трійки дуже темпераментні, активні та велелюбні.

У мінусі це егоїсти, схильні до безладних статевих зв’язків. Такі люди схильні до скандалів, люблять висловлювати претензії, також можливі фінансові проблеми.

4 Аркан – Імператор

Ці люди дуже владні, впевнені й активні. У плюсі схильні до дисципліни, амбітні та мають розвинену силу волі. Можуть бути успішними спортсменами, керівниками, політиками, бізнесменами. Вони природжені лідери, але мають запальний і непростий характер.

Четвіркам варто побоюватися власної впертості, деспотизму та педантичності. Їхня лінь здатна погубити усі перспективи.

Також варто боротися з гординею та вчитися контролювати емоції.

5 Аркан – Верховний Жрець

Ці люди понад усе ставлять порядок і закон. Велике значення для них має сім’я. Це хороші вчителі, управлінці, до яких тягнеться оточення.

Також ця карта повʼязана з кармою. Вважається, що люди з цим Арканом прийшли на Землю з чистою душею, незаплямованою поганими починками. У минулому житті вони вели праведний спосіб життя, допомагали іншим.

У мінусі пʼятірки проявляють зайву консервативність, постійно повчають, нав’язують свої правила. Насилу відпускають дітей та прагнуть встановити контроль.

6 Аркан – Закохані

Це добрі, спокійні та миролюбні люди. Часто вони стикаються зі складними виборами у житті, наприклад, між коханням і карʼєрою.

Шестірки мають витончений смак, люблять усе красиве, мистецтво, музику. Зазвичай ці люди стильно одягаються та притягують людей до себе.

Ви дуже цінуєте інтелект, красу та стежите за зовнішнім виглядом.

У мінусі вони мстиві, затиснуті, з низькою самооцінкою, постійно шукають схвалення оточення, залежні від чужої думки.

7 Аркан – Колісниця

Люди з таким Арканом люблять перемагати, долати труднощі та втілювати свої задуми, мрії у життя. Для них дуже важливо отримувати те, чого вони хочуть.

Вони сміливі та рішучі, націлені на кар’єру та самореалізацію. Вони хороші командні гравці, люблять ризикувати.

Негативні риси: безініціативність, боягузтво, невміння відпочивати, боязнь відповідальності, ворожість, агресивність.

8 Аркан – Сила

Ви дуже відповідальні, щирі, надійні партнери, з тверезим поглядом на життя. Вірні в шлюбі та коханні. Люди з восьмим Арканом мають від природи бойовий характер, вміють відстоювати власні кордони!

Вони сміливі, відважні, часто ризикують, але завжди мають на це особисті причини.

У мінусі – необ’єктивні, безвідповідальні, завжди шукають винних, егоїстичні, образливі, вважають, що світ до них несправедливий.

9 Аркан – Відлюдник

Це самодостатні та мудрі люди. Часто бувають закритими, девʼятки переважно інтроверти. Вони усвідомлюють своє призначення та розуміють справжні потреби.

Вони відчувають дискомфорт на гучних вечірках чи людних заходах, тому чудово функціонують у спокої та тиші.

Негативні риси: егоїзм, гординя, депресивний стан. Можуть переживати розчарування в коханні. Їм варто більше працювати над похмурістю, замкненістю та соціальними страхами.

10 Аркан – Колесо фортуни

Енергія щастя та процвітання. Це дуже успішні особистості, які люблять енергію, успіх та рух. Таких людей супроводжує удача, вони позитивні, люблять подорожі, генератори ідей, душа компанії.

Люди з цим Арканом – мрійники та мандрівники, дуже люблять усе нове, культуру та мистецтво. Фортуна – це успіх та гроші, матеріальний комфорт.

Але в мінусі їх можуть загрожувати борги, опускають руки, не вірять у свої сили.

Їм важливо розвивати зв’язок з вищими силами, в іншому випадку – будуть плисти проти течії та стикатися з безліччю труднощів.

11 Аркан – Справедливість

Ці люди володіють лідерськими якостями. Вони люблять справедливість і виборюють її всюди!

Люди з Арканом Справедливості мають схильність до юриспруденції, але влада може їх зіпсувати. Як правило, такі люди мають гострий розум, та володіють сильною волею.

Ви сильні духом, енергійні, завжди йдете до переможного кінця.

Часто приховують емоції, але вірні сім’янини.У мінусі чинять тиск на близьких, конфліктні, вперті, бувають агресивні та грубі. А невміння відпочивати призводить до втрати енергії й хвороб.

12 Аркан – Повішений

Це милосердні, терплячі, дипломатичні люди з високим рівнем емпатії. Люблять творчість та дуже цінують родину.

У мінусі ці люди надмірно жертовні, схильні до ілюзій, ліні та залежностей (депресії, апатії, часто зависають в проблемах).

13 Аркан – Смерть

Люди з цим Арканом дуже харизматичні, лідери, борці за справедливість. Мають сильну енергетику, тому можуть бути загадковими та містичними.

Людям цього Аркана важливо зрозуміти – щоб отримати щось нове, спершу потрібно звільнити місце для цього.

Негативні якості: схильність до саморуйнування, суїциду, жорстокість, боязнь змін.

14 Аркан – Помірність