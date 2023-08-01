Кармический хвост (карма прошлого воплощения) — то, кем человек был в прошлой жизни, каких ошибок допустил, с чем не смог справиться в прошлом.

Кармический хвост дан человеку в настоящем воплощении для проработки кармы прошлой жизни.

По мнению астрологов, кармический хвост — три энергии нижней вершины, то есть кармический багаж из прошлого. Это те долги, которые человек принес из прошлых жизней и которые создают фундамент жизни.

Чтобы понять, почему в определенных сферах жизни у вас не все в порядке, стоит проработать свою карму из прошлого и освободиться от долгов.

Интересен тот факт, что пока человек не проработает свой кармический хвост, он будет возвращаться к душе в каждом человеческом воплощении. Могут проигрываться похожие жизненные сценарии и события.

Согласно Матрице судьбы, случайностей не существует, а определенные жизненные ситуации указывают на незаконченные дела в прошлом.

Как узнать свой кармический хвост, читайте в материале Фактов ICTV.

Где искать кармический хвост в Матрице судьбы

Кармический хвост — три энергии нижней вершины, соответственно, искать свои долги из прошлого нужно в Матрице судьбы.

Можно рассчитать Матрицу судьбы самостоятельно или же воспользоваться онлайн-платформами. Вам понадобится только дата вашего рождения.

Перейдите на сайт Matrix-of-your-soul Укажите свое имя и дату рождения. На экране появится ваша персональная Матрица судьбы. Вам нужно обратить внимание на три нижние энергии — это и будет ваш кармический хвост.

Три нижние энергии создают фундамент жизни человека. Соответственно, если эти энергии в минусе, человек будет жить по старой памяти.

Низ матрицы (число на красной позиции) — кармическое число, которое при рождении всегда проигрывается в минусе. Другими словами, это одна из задач, которую душа должна пройти в этом воплощении.

Нижняя энергия отражает уроки, которые наша душа не смогла пройти или принять в прошлой жизни.

Поэтому в этом воплощении мы должны успеть вывести эту энергию в плюс. Если не проработать энергию кармического хвоста, вы будете притягивать негативные ситуации и испытания в свою жизнь.

Кроме того, кармический хвост может стать зеркалом для души в этом воплощении. Например, если человек в прошлой жизни плохо относился к женщинам, то в этом воплощении он может быть женщиной, потерпающей от мужчины или отца. А если был мошенником, то в этой жизни его будут постоянно обманывать.

Как интерпретировать свой кармический хвост

Трактовка каждой энергии в кармическом хвосте отличается в зависимости от арканов, находящихся рядом. Кроме того, у каждого человека кармический хвостик индивидуален и интерпретируется ключом из трех цифр. То есть из трех нижних энергий. Рассчитать свой кармический хвост вы можете самостоятельно.

Если смотреть на картинку сверху, то низ кармического хвоста число 12 (день рождения + месяц рождения + год рождения).

Теперь его нужно суммировать с центральной энергией в Матрице. В вашем случае 12 + 6 = 18 (наивысшая энергия кармического хвоста).

А теперь полученное число суммируем с нижней энергией хвоста: 18 + 12 = 30, а 3 + 0=3. Так мы получаем третью энергию из кармического хвоста.

У нас получился ключ кармического хвоста — 12 — 3 — 18.

Точка, в которой находится число 12 (число на красной отметке), самая сложная зона в Матрице. Ее значение следует анализировать очень внимательно и осторожно. Энергии, которые будут стоять в этой точке, раскрывают страхи, травмы, скрытые психические состояния вашей души. Кроме того, эта энергия указывает на то, кем человек был в своей прошлой жизни.

В то же время любая энергия в этой точке свидетельствует о скрытом потенциале нашей души.

Точка, на которой находится число 18 (наивысшая энергия в кармическом хвосте), указывает на то, каким человек был с другими людьми в своих прошлых жизнях. Проработав эту энергию, вы исправите самые сложные моменты в сфере отношений.

Третья точка в ключе, где находится число 3 (энергия посередине), указывает на то, что человек не сделал в прошлой жизни, однако стоило. Также эта энергия может трактовать события или поступки, которые сломали человека в его прошлой жизни (в этом воплощении очень важно исправить это и пройти испытание).

Кармический хвост можно читать отдельно по каждой энергии, но астрологи трактуют его по триплетам. Это когда три энергии читаются как кармическая программа прошлых воплощений души.