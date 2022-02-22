2022 рік – період істерії та провокація для всього світу. Важливо пам’ятати: від того, як люди діятимуть протягом цього року, залежить, чи будуть війни у ​​2023 році.

Про це заявила нумеролог, кармолог Інна Микитенко.

– Якщо люди підуть шляхом дипломатії та терпіння, не реагуватимуть на провокації (а їх буде дуже багато цього року), тоді братися за зброю не доведеться. Це стосується всіх країн, – наголосила нумеролог.

Вона зазначила, що на Україну в найближчому майбутньому чекає відродження національного духу, а також возз’єднання та згуртованість народу.

22 лютого 2022 року – дзеркальна дата (22.02.2022). Ця дата читається однаково в обох напрямках (паліндром). Ба більше, вона припадає на другий день тижня – вівторок, а також на 22-й місячний день.

Якщо говорити про прогноз для України цього дня, то все йде не за планом.

– Цього дня все йде через силу, із зусиллями, так скажемо, не за планом. Можливість тиску третіх осіб, насильства. День зради, несправедливості. Несприятливий день для підписання договорів та інших документів, – наголосила Інна Микитенко.

Вона додала, що 22 лютого не варто розпочинати будь-які переговори.

Також у цей час існує загроза несправедливого засудження чи підстави.

– Україна буде обурена і розкручуватиме навколо себе вирву несправедливості, намагаючись врегулювати ситуацію, але у такий спосіб закручуючи її ще більше, – розповіла нумеролог.

Україні можуть вибити ґрунт з-під ніг.

– Будь-яка боротьба обернеться цього дня проти України. Порада цього дня – смирення та спокій, – додала Микитенко.

Згідно з прогнозом нумеролога, поки розпаду РФ не буде.