2022 год — период истерии и провокация для всего мира. Важно помнить, что от того, как люди будут действовать на протяжении этого года, зависит, будут ли войны в 2023 году.

Об этом заявила нумеролог, кармолог Инна Микитенко.

— Если люди пойдут путем дипломатии и терпения, не будут реагировать на провокации (а их будет очень много в этом году), тогда браться за оружие не придется. Это касается всех стран, — отметила нумеролог.

Она также отметила, что Украину в ближайшем будущем ждет возрождение национального духа, а также воссоединение и сплоченность народа.

22 февраля 2022 года — зеркальная дата (22.02.2022). Эта дата читается одинаково в обоих направлениях (палиндром). Более того, она приходится на второй день недели — вторник, а также на 22-й лунный день.

Если говорить о прогнозе для Украины в этот день, то все идет не по плану.

— В этот день все идет через силу, с усилием, так скажем, не по плану. Вероятность давления третьих лиц, насилия. День предательства, несправедливости. Неблагоприятный день для подписания договоров и других документов, — отметила Инна Микитенко.

Она добавила, что 22 февраля не стоит вступать в какие-либо переговоры.

В это время существует угроза несправедливого осуждения или подставы.

— Украина будет возмущена, и будет раскручивать вокруг себя воронку несправедливости, пытаясь урегулировать ситуацию, но таким образом закручивая ее еще больше, — рассказала нумеролог.

Украине попросту могут выбить почву из-под ног.

— Любая борьба обернется в это день против Украины. Совет в это день — смирение и спокойствие, — добавила Микитенко.

Согласно прогнозу нумеролога, пока распада РФ не будет.