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Срыв туристического сезона на Шацких озерах – пляжи пустые, базы отдыха закрываются

25 июля 2022, 12:53
Екатерина Курбанова журналист Факты ICTV
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах – пляжі порожні, бази відпочинку закриваються

Несмотря на войну к летнему отдыху местные готовились, ведь для них это основной вид заработка и возможность пополнить семейный бюджет. Принарядили усадьбы, гостиницы, базы отдыха, обеспечили комфортные условия на любой вкус и кошелек. Минувшим летом курортный Шацкий край посетило около 300 тысяч отдыхающих чуть ли не со всей Украины. Конечно, на такое количество гостей в этом сезоне здесь никто не надеялся, но то, что он будет таким провальным, не ожидали, даже учитывая войну.

– Близость к соседней недружественной нам стране Беларуси отображается сегодня и на приезде туристов. Их очень мало, можно даже сказать, что вообще нет, по сравнению с тем, как у нас обычно бывает. В прошлом году были такие дни, что ни одного места не было. В этом сезоне все кардинально иначе. Для нашего общины это означает не получить сегодня доход местным жителям, чтобы прожить, прокормить свои семьи. Это и недополучение в бюджет общины. Люди не едут, не оздоравливаются, не отдыхают, – рассказал Фактам ICTV глава Шацкой общины Сергей Карпюк.

Самое глубокое озеро Украины Свитязь очень красивое. Оно снова стало полноводным. Вода теплая и прозрачная. Из-за мелководья здесь очень комфортно отдыхать с детьми. Пляжи чистые, есть кафе и магазины.

Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах

Фото: Катерина Курбанова, Факти ICTV

Однако в этом сезоне в связи с военным положением в курортном крае действуют определенные ограничения – отменены все развлекательные мероприятия, чтобы не собиралось много людей, нельзя ходить в лес, действует комендантский час. Но для любителей активного отдыха развлечения найдутся. Местные экскурсоводы устроят экскурсию по озерам, которых здесь более 30, путешествия на байдарках и поездки на внедорожниках, однако маршруты проложили тоже с определенными ограничениями.

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Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Срыв туристического сезона на Шацких озерах – пляжи пустые, базы отдыха закрываются / 2 images

– Цены на экскурсии пришлось немного поднять, но незначительно, в связи с ростом цен на горючее. Люди звонят по телефону, интересуются, но не едут. Неделю назад я принимал первых за почти два месяца лета гостей из столицы. Турагентство привезло шестерых туристов. Они заказали сплав на байдарках. И были очень довольны. Через несколько дней, которые они провели на Шацких озерах, сирена раздалась всего раз. И гости признались, что наконец-то отдохнули немного, выспались впервые за несколько месяцев и отвлеклись от тяжелых мыслей, – рассказывает местный экскурсовод Петр Зуб.

Жалуются из-за нехватки отдыхающих и владельцы усадеб. Есть даже такие базы отдыха, преимущественно с большим количеством мест, которые в этом году и не открывали. Не дождавшись туристов, часть гостиниц и усадеб тоже начала закрываться. Ведь содержать пустые помещения невыгодно.

Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах

Фото: Катерина Курбанова, Факти ICTV

Домик местной жительницы Елены на первой линии от озера Свитязь. Но за лето у нее отдохнули всего несколько человек.

– Время от времени люди звонят, интересуются, некоторых больше всего волнует ситуация в поселке, потому что в нескольких километрах отсюда граница с Беларусью. Но у нас здесь все тихо. Они сюда не пойдут, потому что знают, что сразу получат хорошую взбучку. Но что людям докажешь, они переживают, – говорит жительница Свитязя Елена.

А вот ее сосед уверяет – главное, чтобы в стране наступил мир. А уже после нашей победы заработаем и отдохнем.

— Главное, чтобы в стране было спокойно. Конечно, этим летом мы не заработаем того, что могли. Да и не знаем, как вообще проживем этот год — работы нет, на заработки уже не ездим. Еще и в сезон прибылей нет. Но как-то оно будет, – говорит Сергей.

Пляжи вокруг Свитязя необычно пусты. Такими Шацкие озера летом давно никто не видел. Приезжают преимущественно местные на уик-энд, когда солнечная погода. Если в прошлом году все места забронировали почти на все лето, то сейчас места заранее никто не заказывает.

Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах
Срыв туристического сезона на Шацких озерах – пляжи пустые, базы отдыха закрываются / 2 images

– Война в стране – людям не до отдыха. Трудно настроить себя на что-нибудь приятное и веселое, когда ситуация сложная и не знаешь, что тебя ждет завтра. Хотя, думаю, если хотя бы несколько дней оздоровиться, поплавать и позагорать, то не будет большим грехом. Однако кто-то волнуется из-за неопределенной ситуации с белорусами, кто-то не хочет тратить деньги, если даже имеет какие-то сбережения. Многие мужчины сейчас воюют или служат в теробороне и не имеют возможности отдохнуть вместе с семьей или даже просто привезти ее сюда. Потому и так. Не удался в этом году сезон отдыха, и ничего с этим не поделаешь. Хотя если есть возможность – то сюда стоит приехать. Здесь красиво, спокойно. Такое единение с природой, – поделилась своими впечатлениями отдыхающая Антонина.

Впереди последний летний месяц. Во всяком случае здесь каждый найдет отдых по душе, который поможет хоть на миг отвлечься от тяжелых мыслей. И восстановить силы, чтобы приблизить нашу победу.

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