Несмотря на войну к летнему отдыху местные готовились, ведь для них это основной вид заработка и возможность пополнить семейный бюджет. Принарядили усадьбы, гостиницы, базы отдыха, обеспечили комфортные условия на любой вкус и кошелек. Минувшим летом курортный Шацкий край посетило около 300 тысяч отдыхающих чуть ли не со всей Украины. Конечно, на такое количество гостей в этом сезоне здесь никто не надеялся, но то, что он будет таким провальным, не ожидали, даже учитывая войну.

– Близость к соседней недружественной нам стране Беларуси отображается сегодня и на приезде туристов. Их очень мало, можно даже сказать, что вообще нет, по сравнению с тем, как у нас обычно бывает. В прошлом году были такие дни, что ни одного места не было. В этом сезоне все кардинально иначе. Для нашего общины это означает не получить сегодня доход местным жителям, чтобы прожить, прокормить свои семьи. Это и недополучение в бюджет общины. Люди не едут, не оздоравливаются, не отдыхают, – рассказал Фактам ICTV глава Шацкой общины Сергей Карпюк.

Самое глубокое озеро Украины Свитязь очень красивое. Оно снова стало полноводным. Вода теплая и прозрачная. Из-за мелководья здесь очень комфортно отдыхать с детьми. Пляжи чистые, есть кафе и магазины.

Однако в этом сезоне в связи с военным положением в курортном крае действуют определенные ограничения – отменены все развлекательные мероприятия, чтобы не собиралось много людей, нельзя ходить в лес, действует комендантский час. Но для любителей активного отдыха развлечения найдутся. Местные экскурсоводы устроят экскурсию по озерам, которых здесь более 30, путешествия на байдарках и поездки на внедорожниках, однако маршруты проложили тоже с определенными ограничениями.

Сейчас смотрят

Срыв туристического сезона на Шацких озерах – пляжи пустые, базы отдыха закрываются / 2 images

– Цены на экскурсии пришлось немного поднять, но незначительно, в связи с ростом цен на горючее. Люди звонят по телефону, интересуются, но не едут. Неделю назад я принимал первых за почти два месяца лета гостей из столицы. Турагентство привезло шестерых туристов. Они заказали сплав на байдарках. И были очень довольны. Через несколько дней, которые они провели на Шацких озерах, сирена раздалась всего раз. И гости признались, что наконец-то отдохнули немного, выспались впервые за несколько месяцев и отвлеклись от тяжелых мыслей, – рассказывает местный экскурсовод Петр Зуб.

Жалуются из-за нехватки отдыхающих и владельцы усадеб. Есть даже такие базы отдыха, преимущественно с большим количеством мест, которые в этом году и не открывали. Не дождавшись туристов, часть гостиниц и усадеб тоже начала закрываться. Ведь содержать пустые помещения невыгодно.

Домик местной жительницы Елены на первой линии от озера Свитязь. Но за лето у нее отдохнули всего несколько человек.

– Время от времени люди звонят, интересуются, некоторых больше всего волнует ситуация в поселке, потому что в нескольких километрах отсюда граница с Беларусью. Но у нас здесь все тихо. Они сюда не пойдут, потому что знают, что сразу получат хорошую взбучку. Но что людям докажешь, они переживают, – говорит жительница Свитязя Елена.

А вот ее сосед уверяет – главное, чтобы в стране наступил мир. А уже после нашей победы заработаем и отдохнем.

— Главное, чтобы в стране было спокойно. Конечно, этим летом мы не заработаем того, что могли. Да и не знаем, как вообще проживем этот год — работы нет, на заработки уже не ездим. Еще и в сезон прибылей нет. Но как-то оно будет, – говорит Сергей.

Пляжи вокруг Свитязя необычно пусты. Такими Шацкие озера летом давно никто не видел. Приезжают преимущественно местные на уик-энд, когда солнечная погода. Если в прошлом году все места забронировали почти на все лето, то сейчас места заранее никто не заказывает.

Срыв туристического сезона на Шацких озерах – пляжи пустые, базы отдыха закрываются / 2 images

– Война в стране – людям не до отдыха. Трудно настроить себя на что-нибудь приятное и веселое, когда ситуация сложная и не знаешь, что тебя ждет завтра. Хотя, думаю, если хотя бы несколько дней оздоровиться, поплавать и позагорать, то не будет большим грехом. Однако кто-то волнуется из-за неопределенной ситуации с белорусами, кто-то не хочет тратить деньги, если даже имеет какие-то сбережения. Многие мужчины сейчас воюют или служат в теробороне и не имеют возможности отдохнуть вместе с семьей или даже просто привезти ее сюда. Потому и так. Не удался в этом году сезон отдыха, и ничего с этим не поделаешь. Хотя если есть возможность – то сюда стоит приехать. Здесь красиво, спокойно. Такое единение с природой, – поделилась своими впечатлениями отдыхающая Антонина.

Впереди последний летний месяц. Во всяком случае здесь каждый найдет отдых по душе, который поможет хоть на миг отвлечься от тяжелых мыслей. И восстановить силы, чтобы приблизить нашу победу.