В настоящее время в Украине нет безопасной территории для отдыха. Относительно спокойно на Закарпатье, особенно в горах. Туристические центры и клубы, а также экскурсоводы постепенно восстанавливают свою работу. И предлагают разные варианты отдыха в Карпатах. Тем более, психологи советуют из-за войны не отказывать себе в путешествиях. Даже если это однодневный пеший поход. Он поможет восстановить силы и переключиться.

– На 25 февраля у меня с группой туристов был запланирован зимний поход в горы, но полномасштабное вторжение изменило наши планы. Я четыре месяца не был в горах. И только три недели назад пошел в поход. Это была гора Петрос, 2020 метров над уровнем моря. Туристы, а это местные и переселенцы, очень хотели увидеть цветение рододендронов. Это – невероятная красота, которой мы смогли полюбоваться вволю, – вспоминает Сергей Прокоп, экскурсовод, гид-проводник, работающий в туризме уже 13 лет.

Увлекательных маршрутов на Закарпатье разработано немало. Можно посетить самые интересные и известные места. Гиды помогут даже по-новому увидеть те уголки Закарпатья, где вы уже бывали. Отдых в горах – это пешеходные маршруты, дикая природа и невероятные озера. У каждого туристического центра и экскурсовода есть свои уникальные предложения.

– Один из моих маршрутов – это поход к сердцу Черногорского хребта. Здесь очень живописная природа, открываются невероятные виды. Это горы Туркул, Шпицы, Гомул и озеро Несамовитое, находящееся на высоте 1750 метров над уровнем моря. Поход однодневный, но длится с ночи до ночи. Стартуем из Ужгорода, забираем людей в Мукачево и Хусте. Общий трек – около 25 км. Это путешествие для выносливых и подготовленных туристов. Для новичков есть более легкие маршруты, – поясняет Сергей Прокоп.

Самый популярный поход – на Говерлу, наивысшую гору Украины. Старт со стороны Закарпатья, общий трек – 16 км. Сам поход занимает около 9 часов. Еще один маршрут – на гору Каменка на Межгорье. Старт из Синевирского перевала. Уже здесь от окружающей красоты захватывает дух. Чем выше на гору – тем лучше виды. В ущельях здесь прячутся деревни.

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Но даже на относительно безопасном Закарпатье действуют определенные ограничения. За безопасность тут отвечают местные власти, ГСЧС, военные и полиция. Поэтому туристам следует обратиться к ним, чтобы выяснить, какие места можно посещать, а какие — нет.

Под запретом пограничные участки. В частности, в горном массиве Мармаросы и на территории Ужанского национального парка. Экскурсоводы говорят: там, в начале маршрутов, стоят военные. Дальше не пускают и предупреждают о запрете путешествий по этой территории. Точный список запрещенных участков туристических маршрутов можно найти на сайте Закарпатской ОВА.

Совет обороны Закарпатья с 5 июля запретил въезжать в леса на территории области на автомобилях и другой самоходной технике. Из-за большой пожароопасности, дабы не допустить массовых возгораний. Это решение обязательно для выполнения, и его тоже стоит учитывать.

На Закарпатье популярен экотуризм. Многие туристические маршруты пролегают по заповедной территории. Поэтому тут ничего не срывают, не ломают, а только любуются красотой. Туристические группы небольшие – максимум 12 человек. Плата за путешествие на территорию Карпатского биосферного заповедника возросла. В прошлом году было 30 грн с человека, теперь – 50. Эти деньги уже включены в стоимость похода.

Стоят однодневные экскурсии по горам от 500 до 1000 грн, в зависимости от транспортных издержек. Для участников похода, у которых муж, отец, брат или любимый служит в ВСУ – 50% скидки. Часть денег экскурсовод отдает волонтерам.

В горные походы не следует ходить самостоятельно. Хотя маршруты промаркированы, но лучше воспользоваться услугами гидов-проводников. Путешествуя по лесам, следует соблюдать общие правила безопасности и следить за сообщениями ГСЧС. Особенно за прогнозом погоды – она в горах чрезвычайно изменчива. Экскурсоводы перед путешествием предупредят о вещах, которые нужно взять с собой в поход.

– Это палки, еда на целый день, запас воды, дождевик. Кепку, легкий рюкзак, защитный крем от солнца и обязательно быстрые углеводы, орешки или шоколад. Ибо в горах нужна энергия. А она тратится при нагрузках, – предупреждает Сергей Прокоп.

Чтобы отдохнуть в лесу, подняться на горные долины и отправиться в поход, каждому путешественнику обязательно нужно зарегистрироваться в местном управлении ГСЧС. Заполняя специальную форму, необходимо указать контакты всех участников туристической группы, дату выхода и возвращения, а также маршрут похода. И вдруг в указанное время группа туристов не выйдет на связь, спасатели сразу отправятся на помощь.

Если соблюдать все введенные ограничения на время действия военного положения, советы опытных гидов-проводников и предупреждения спасателей, отдых в горах доставит удовольствие и позволит перезагрузиться. Ибо лучше всего лечит душу природа.