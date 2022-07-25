Попри війну до літнього відпочинку місцеві готувалися, адже для них це основний вид заробітку і можливість поповнити сімейний бюджет. Причепурили садиби, готелі, бази відпочинку, забезпечили комфортні умови на будь-який смак та гаманець. Минулого літа курортний Шацький край відвідало близько 300 тисяч відпочивальників чи не з усієї України. Звісно, на таку кількість гостей цього сезону тут ніхто не сподівався, та те, що він буде таким провальним, не чекали, навіть зважаючи на війну.

– Близькість до сусідньої недружньої нам країни Білорусі позначається сьогодні й на приїзді туристів. Їх дуже мало, можна навіть сказати, що взагалі немає порівняно з тим, як у нас буває зазвичай. Торік були такі дні, що жодного вільного місця не було. Цього сезону все кардинально інакше. Для нашої громади це означає не отримати сьогодні дохід місцевим жителям, щоби прожити, прогодувати свої родини. Це і недоотримання в бюджет громади. Люди не їдуть, не оздоровлюються, не відпочивають, – розповів Фактам ICTV голова Шацької громади Сергій Карпюк.

Найглибше озеро України Світязь надзвичайно красиве. Воно знову стало повноводним. Вода тепла та прозора. Через мілководдя тут дуже комфортно відпочивати з дітками. Пляжі чисті, є кафе та магазини.

Однак цього сезону у зв’язку воєнним станом в курортному краї діють певні обмеження – скасовані усі розважальні заходи, щоби не збиралося багато людей, не можна ходити до лісу, діє комендантська година. Та для шанувальників активного відпочинку розваги знайдуться. Місцеві екскурсоводи влаштують екскурсію озерами, яких тут є понад 30, подорожі на байдарках та поїздки на позашляховиках, однак маршрути проклали теж з певними обмеженнями.

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Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах – пляжі порожні, бази відпочинку закриваються / 2 зображення

– Ціни на екскурсії у зв’язку із подорожчанням пального довелося трохи підняти, але незначно. Люди телефонують, цікавляться, втім, не їдуть. Тиждень тому я приймав перших за практично два місяці літа гостей зі столиці. Турагенція привезла шістьох туристів. Вони замовили сплав на байдарках. І були дуже задоволені. За кілька днів, які вони провели на Шацьких озерах, сирена лунала лише раз. І гості зізналися, що нарешті відпочили трохи, виспалися вперше за кілька місяців і відволіклися від тяжких думок, – розповідає місцевий екскурсовод Петро Зуб.

Бідкаються через брак відпочивальників і власники садиб. Є навіть такі бази відпочинку, переважно з великою кількістю місць, які цього року і не відкривали. Не дочекавшись туристів, частина готелів та садиб теж почала закриватися. Адже утримувати порожні приміщення невигідно.

Будиночок місцевої жительки пані Олени на першій лінії від озера Світязь. Та за літо у неї відпочило усього декілька людей.

– Час від часу люди телефонують, цікавляться, декого найбільше хвилює ситуація в селищі, бо за кілька кілометрів звідси кордон з Білоруссю. Але в нас тут все тихо. Вони сюди не підуть, бо знають, що одразу отримають добрячого прочухана. Але що людям доведеш, вони хвилюються, – каже жителька Світязя Олена.

А от її сусід запевняє – головне аби в країні настав мир. А вже після нашої перемоги заробимо і відпочинемо.

– Головне, щоб у країні був спокій. Звісно, цього літа ми не заробимо того, що могли. Та й не знаємо, як взагалі проживемо цей рік. Роботи немає, на заробітки вже не їздимо. Ще й під час сезону прибутків немає. Але якось воно буде, – каже пан Сергій.

Пляжі довкола Світязя незвично порожні. Такими Шацькі озера влітку давно вже ніхто не бачив. Приїжджають переважно місцеві на вікенд, коли сонячна погода. Якщо торік усі місця були заброньовані майже на все літо, то зараз місця заздалегідь ніхто не замовляє.

Зрив туристичного сезону на Шацьких озерах – пляжі порожні, бази відпочинку закриваються / 2 зображення

– Війна в країні – людям не до відпочинку. Важко налаштувати себе на щось приємне і веселе, коли ситуація складна і не знаєш, що на тебе чекає завтра. Хоча думаю, якщо бодай декілька днів оздоровитися, поплавати та позасмагати – то не буде великим гріхом. Однак дехто хвилюється через непевну ситуацію з білорусами, багато хто не хоче витрачати гроші, якщо навіть і має якісь заощадження. Багато чоловіків нині воюють або служать в теробороні, тож не мають змоги відпочити разом з родиною та й навіть просто привезти її сюди. Тому й отак. Не вдався цього року відпочивальний сезон, і нічого з цим не поробиш. Хоча якщо змога таки є – то сюди варто приїхати. Тут гарно, спокійно. Таке єднання з природою, – поділилася своїми враженнями відпочивальниця Антоніна.

Попереду останній літній місяць. В будь-якому разі тут кожен знайде відпочинок до душі, який допоможе бодай на мить відволіктися від тяжких думок. І відновити сили, щоби наблизити нашу перемогу.