14 февраля во всем мире отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. В эту дату влюбленные не устают говорить друг другу о своих чувствах и дарить приятные подарки.

Чтобы подарить второй половинке не банальный, а особый и романтический презент, необходимо знать ее интересы и желания. Часто кажется, что девушка проще выбрать подарок, нежели парням, однако главное — чтобы он был сделан от всей души.

Что подарить парню на День святого Валентина 2023 — в материале.

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Мужские наборы

Мужской набор может содержать множество вариаций — в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса.

Такой подарок ему обязательно понравится — пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.

Сертификат на двоих

День всех влюбленных — прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде сертификата, идеально — чтобы он был для вас двоих.

Это может быть поход в SPA, аромамассаж, картинг, какая-то интересная тренировка, квест и многое другое. Выбирайте из предпочтений парня.

Гаджеты

Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели.

Конечно, дарить последнюю модель iPhone — это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга — то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.

Дорогой алкоголь

Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется!

В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.

Настольная игра

Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает.

Настольная игра — отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.

Ужин на двоих

Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок.

Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.