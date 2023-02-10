14 февраля во всем мире отмечают самый романтический праздник в году — День святого Валентина. В эту дату влюбленные не устают говорить друг другу о своих чувствах и дарить приятные подарки.
Чтобы подарить второй половинке не банальный, а особый и романтический презент, необходимо знать ее интересы и желания. Часто кажется, что девушка проще выбрать подарок, нежели парням, однако главное — чтобы он был сделан от всей души.
Что подарить парню на День святого Валентина 2023 — в материале.
Мужские наборы
Мужской набор может содержать множество вариаций — в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса.
Такой подарок ему обязательно понравится — пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.
Сертификат на двоих
День всех влюбленных — прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде сертификата, идеально — чтобы он был для вас двоих.
Это может быть поход в SPA, аромамассаж, картинг, какая-то интересная тренировка, квест и многое другое. Выбирайте из предпочтений парня.
Гаджеты
Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели.
Конечно, дарить последнюю модель iPhone — это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга — то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.
Дорогой алкоголь
Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется!
В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.
Настольная игра
Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает.
Настольная игра — отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.
Ужин на двоих
Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок.
Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.