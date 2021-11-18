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Коста-Рика, Лодзь, остров Бонейр: 25 направлений для путешествий в 2022 году

18 ноября 2021, 19:26
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
природа
Источник: Depositphotos

Официальное издание Национального географического общества США National Geographic опубликовало лучшие направления для путешествий на 2022 год. В список вошло 25 мест со всего мира.

Сам список разделен на пять категорий —  природа, приключения, постоянное развитие, семья, культура и история.

Природа:

  • озеро Байкал, Россия (пешеходный маршрут вокруг озера);
  • Намибия (сафари);
  • штат Виктория, Австралия (детище ландшафтного дизайнера Брайана Месси — извилистая деревянная тропа);
  • Белизский лесной заповедник майя (защищает и объединяет основные места обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения);
  • Миннесота, США (звездное небо).

Приключения:

  • бассейн Арапахо, Колорадо (скалистые горы, путь к бассейну Арапахо состоит из металлической лестницы и тросов);
  • Палау (богатая морская экосистема);
  • река Сена, Франция (велосипедный маршрут — Нормандский заповедник птиц Гранд-Ноэ, руины аббатства Жюмьеж и сады Château de Bizy);
  • провинция Нью-Брансуик, Канада (место для рафтинга);
  • Коста-Рика ( переход от Карибского моря к Тихому океану).

Постоянное развитие:

  • национальный парк Ясуни, Эквадор (одно из самых биоразнообразных мест на Земле);
  • национальный парк Чиманимани, Мозамбик (парк является домом для самой высокой вершины Мозамбика — горы Бинга);
  • Рурская долина, Германия (регион перепрофилирует бывшие шлаковые отвалы);
  • ущелье реки Колумбия, Орегон, Вашингтон (самый большой национальный живописный район США);
  • Лодзь, Польша (треть города — зеленые зоны).

Культура и история:

  • гора Цзинмай, Китай (самая большая в мире искусственно культивируемая чайная плантация);
  • остров Хоккайдо, Япония (здесь можно узнать об айнах);
  • остров Прочида, Италия (в 2022 году здесь запланированы выставки, фестивали, перформансы);
  • Атланта, Джорджия (город является колыбелью движения за гражданские права и домом Coca-Cola);
  • Аллея жестяных банок, Лондон (улица, на которой рождался британское панк-рок движение).

Семья:

  • Ликия, Турция (регион, в котором до сих пор сохранилась культура юрюков);
  • Гранада, Испания (архитектурный и парковый ансамбль и музей Альгамбра считают жемчужиной мавританской архитектуры в Европе);
  • Восточный берег, штат Мэриленд, США (здесь родилась Гарриет Табмен, которая боролась за отмену рабства и являлась политической активисткой);
  • река Дунай (круиз проходит через 10 стран – Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Румынию, Болгарию, Молдову и Украину.);
  • остров Бонейр (остров в Карибском море с морским заповедником).


В список на 2022 год попали объекты всемирного наследия в честь 50-летия помощи ЮНЕСКО в сохранении культурных и природных сокровищ.

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Теги
National Geographic , подорож
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