Официальное издание Национального географического общества США National Geographic опубликовало лучшие направления для путешествий на 2022 год. В список вошло 25 мест со всего мира.
Сам список разделен на пять категорий — природа, приключения, постоянное развитие, семья, культура и история.
Природа:
- озеро Байкал, Россия (пешеходный маршрут вокруг озера);
- Намибия (сафари);
- штат Виктория, Австралия (детище ландшафтного дизайнера Брайана Месси — извилистая деревянная тропа);
- Белизский лесной заповедник майя (защищает и объединяет основные места обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения);
- Миннесота, США (звездное небо).
Приключения:
- бассейн Арапахо, Колорадо (скалистые горы, путь к бассейну Арапахо состоит из металлической лестницы и тросов);
- Палау (богатая морская экосистема);
- река Сена, Франция (велосипедный маршрут — Нормандский заповедник птиц Гранд-Ноэ, руины аббатства Жюмьеж и сады Château de Bizy);
- провинция Нью-Брансуик, Канада (место для рафтинга);
- Коста-Рика ( переход от Карибского моря к Тихому океану).
Постоянное развитие:
- национальный парк Ясуни, Эквадор (одно из самых биоразнообразных мест на Земле);
- национальный парк Чиманимани, Мозамбик (парк является домом для самой высокой вершины Мозамбика — горы Бинга);
- Рурская долина, Германия (регион перепрофилирует бывшие шлаковые отвалы);
- ущелье реки Колумбия, Орегон, Вашингтон (самый большой национальный живописный район США);
- Лодзь, Польша (треть города — зеленые зоны).
Культура и история:
- гора Цзинмай, Китай (самая большая в мире искусственно культивируемая чайная плантация);
- остров Хоккайдо, Япония (здесь можно узнать об айнах);
- остров Прочида, Италия (в 2022 году здесь запланированы выставки, фестивали, перформансы);
- Атланта, Джорджия (город является колыбелью движения за гражданские права и домом Coca-Cola);
- Аллея жестяных банок, Лондон (улица, на которой рождался британское панк-рок движение).
Семья:
- Ликия, Турция (регион, в котором до сих пор сохранилась культура юрюков);
- Гранада, Испания (архитектурный и парковый ансамбль и музей Альгамбра считают жемчужиной мавританской архитектуры в Европе);
- Восточный берег, штат Мэриленд, США (здесь родилась Гарриет Табмен, которая боролась за отмену рабства и являлась политической активисткой);
- река Дунай (круиз проходит через 10 стран – Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Румынию, Болгарию, Молдову и Украину.);
- остров Бонейр (остров в Карибском море с морским заповедником).
В список на 2022 год попали объекты всемирного наследия в честь 50-летия помощи ЮНЕСКО в сохранении культурных и природных сокровищ.
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