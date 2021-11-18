Официальное издание Национального географического общества США National Geographic опубликовало лучшие направления для путешествий на 2022 год. В список вошло 25 мест со всего мира.

Сам список разделен на пять категорий — природа, приключения, постоянное развитие, семья, культура и история.

Природа:

озеро Байкал, Россия (пешеходный маршрут вокруг озера);

Намибия (сафари);

штат Виктория, Австралия (детище ландшафтного дизайнера Брайана Месси — извилистая деревянная тропа);

Белизский лесной заповедник майя (защищает и объединяет основные места обитания диких животных, находящихся под угрозой исчезновения);

Миннесота, США (звездное небо).

Приключения:

бассейн Арапахо, Колорадо (скалистые горы, путь к бассейну Арапахо состоит из металлической лестницы и тросов);

Палау (богатая морская экосистема);

река Сена, Франция (велосипедный маршрут — Нормандский заповедник птиц Гранд-Ноэ, руины аббатства Жюмьеж и сады Château de Bizy);

провинция Нью-Брансуик, Канада (место для рафтинга);

Коста-Рика ( переход от Карибского моря к Тихому океану).

Постоянное развитие:

национальный парк Ясуни, Эквадор (одно из самых биоразнообразных мест на Земле);

национальный парк Чиманимани, Мозамбик (парк является домом для самой высокой вершины Мозамбика — горы Бинга);

Рурская долина, Германия (регион перепрофилирует бывшие шлаковые отвалы);

ущелье реки Колумбия, Орегон, Вашингтон (самый большой национальный живописный район США);

Лодзь, Польша (треть города — зеленые зоны).

Культура и история:

гора Цзинмай, Китай (самая большая в мире искусственно культивируемая чайная плантация);

остров Хоккайдо, Япония (здесь можно узнать об айнах);

остров Прочида, Италия (в 2022 году здесь запланированы выставки, фестивали, перформансы);

Атланта, Джорджия (город является колыбелью движения за гражданские права и домом Coca-Cola);

Аллея жестяных банок, Лондон (улица, на которой рождался британское панк-рок движение).

Семья:

Ликия, Турция (регион, в котором до сих пор сохранилась культура юрюков);

Гранада, Испания (архитектурный и парковый ансамбль и музей Альгамбра считают жемчужиной мавританской архитектуры в Европе);

Восточный берег, штат Мэриленд, США (здесь родилась Гарриет Табмен, которая боролась за отмену рабства и являлась политической активисткой);

река Дунай (круиз проходит через 10 стран – Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Румынию, Болгарию, Молдову и Украину.);

остров Бонейр (остров в Карибском море с морским заповедником).

В список на 2022 год попали объекты всемирного наследия в честь 50-летия помощи ЮНЕСКО в сохранении культурных и природных сокровищ.