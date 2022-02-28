Компания Airbnb обеспечит 100 тыс. беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах.

Об этом сообщается в блоге сервиса.

— Поддержка будет финансироваться Airbnb, Inc., спонсорами Фонда беженцев Airbnb.org, а также “щедростью хозяев”, — сообщается на сайте компании.

Руководители сервиса отправили письма лидерам по всей Европе, включая Польшу и Германию, Венгрию и Румынию, предлагая помощь в приеме беженцев в пределах своих границ.

Пока Airbnb.org обязуется предоставить краткосрочное жилье для до 100 тыс. беженцев из Украины, но также будет тесно сотрудничать с правительствами стран, чтобы удовлетворить все потребности.

Весь процесс будет осуществляться на основе независимой некоммерческой организации, призванной содействовать временному пребыванию людей в моменты кризиса. Известно, что Airbnb.org уже помогла более 21 тыс. афганским беженцам, и теперь жилье получат еще 100 тыс. украинцев.

— Мы знаем, что владельцы жилья и гости на Airbnb по всему миру будут готовы встать и поддержать эти масштабные усилия по оказанию помощи тем, кто покидает Украину, — сообщается компания.

Сейчас многие крупные компании и сервисы всячески помогают Украине защищать свою территорию от оккупантов РФ. Так, даже корпорация Meta пытается всячески бороться с пропагандой России в Instagram, Facebook и WhatsApp, а также защитить украинских пользователей от взломов и спама.