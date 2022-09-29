Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Отдых

Вперед в прошлое: McDonald’s продает Happy Meal для взрослых

29 сентября 2022, 12:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вперед в прошлое: McDonald’s продает Happy Meal для взрослых
Источник: Depositphotos

McDonald’s возвращает свою семью узнаваемых статуэток в новом взрослом Happy Meal, который включает в себя игрушки.

Начиная с 3 октября, покупатели могут заказать коробку с блошиным рынком кактусовых растений — Биг Мак или куриные МакНаггетсы из 10 штук с картофелем фри и напитком.

Еда будет подаваться в специально разработанной коробке, которая должна вызвать воспоминания о Happy Meal из старых дней. Игрушки включают переработанные версии знаменитых талисманов McDonald’s, в том числе Grimace, Hamburglar и Birdie, а также нового персонажа по имени Cactus Buddy.

Сейчас смотрят

— Мы берем один из самых ностальгических продуктов McDonald’s и буквально переупаковываем его по-новому, что очень важно для наших взрослых поклонников, — сказал глава отдела маркетинга и обслуживания клиентов McDonald’s в США Тарик Хассан.

Cactus Plant Flea Market — это бренд уличной одежды, который в последние годы популяризировали Канье Уэст и Фаррелл.

Читайте также:
СупербоулКозлы-супергерои и муки выбора Канье Уэста в McDonald’s: лучшая реклама Супербоула 2022

Источник
CNN
Теги
McDonald’s
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь