McDonald’s возвращает свою семью узнаваемых статуэток в новом взрослом Happy Meal, который включает в себя игрушки.

Начиная с 3 октября, покупатели могут заказать коробку с блошиным рынком кактусовых растений — Биг Мак или куриные МакНаггетсы из 10 штук с картофелем фри и напитком.

Еда будет подаваться в специально разработанной коробке, которая должна вызвать воспоминания о Happy Meal из старых дней. Игрушки включают переработанные версии знаменитых талисманов McDonald’s, в том числе Grimace, Hamburglar и Birdie, а также нового персонажа по имени Cactus Buddy.

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— Мы берем один из самых ностальгических продуктов McDonald’s и буквально переупаковываем его по-новому, что очень важно для наших взрослых поклонников, — сказал глава отдела маркетинга и обслуживания клиентов McDonald’s в США Тарик Хассан.

Cactus Plant Flea Market — это бренд уличной одежды, который в последние годы популяризировали Канье Уэст и Фаррелл.