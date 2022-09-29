Mcdonald’s повертає свою сім’ю впізнаваних статуеток в новому дорослому Happy Meal, який включає в себе іграшки.

Починаючи з 3 жовтня, покупці можуть замовити коробку з блошиним ринком кактусових рослин – Біг Мак або курячі МакНаггетси 10 штук з картоплею фрі і напоєм.

Їжа буде подаватися в спеціально розробленій коробці, яка повинна викликати спогади про Happy Meal зі старих днів. Іграшки включають перероблені версії знаменитих талісманів Mcdonald’s, в тому числі Grimace, Hamburglar і Birdie, а також нового персонажа на ім’я Cactus Buddy.

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– Ми беремо один з найбільш ностальгічних продуктів Mcdonald’s і буквально перепаковуємо його по-новому, що дуже важливо для наших дорослих шанувальників, – сказав глава відділу маркетингу та обслуговування клієнтів Mcdonald’s в США Тарік Хассан.

Cactus Plant Flea Market – це бренд вуличного одягу, який в останні роки популяризували Каньє Уест і Фаррелл.