14 февраля на стадионе SoFi в калифорнийском городе Инглвуде прошел финал чемпионата Национальной футбольной Лиги США. Весь мир наблюдал за матчем, а многие крупные компании создавали эксклюзивные ролики, чтобы показать их по ТВ миллионам зрителей в перерыве.

Известно, что за 30-секундный рекламный блок компании платили по $6,5 млн.

Squarespace

Свою рекламу представил сервис по созданию сайтов. Для него пригласили всемирно известную актрису Зендею.

Rakuten

Мимо Супербоула не прошла и японская компания Rakuten, которая занимается электронной коммерцией. В ролике снялась американская певица и актриса Ханна Уэддингем.

Meta Quest 2

Компания Meta также напомнила о себе рекламой гарнитуры виртуальной реальности Quest 2.

Chevrolet

Автомобильный производитель подготовил рекламу пикапа и пригласил для нее звезд сериала Клан Сопрано.

Disney+

Стриминговая платформа напомнила о своих работах с помощью козлов, переодетых в супергероев и других главных персонажей популярных фильмов, сериалов и мультфильмов.

Rocket Mortgage

Компания по ипотечным кредитам сняла рекламу с Барби, которая ищет себе дом, но сталкивается с проблемами.

Turkish Airlines

Известный авиаперевозчик пригласил для особой рекламы Моргана Фримена, который сидя в самолете рассказывает, какой была Земля до появления человека.

Salesforce

Компания-разработчик системы для оптимизации продаж корпорациям показала рекламу с Мэттью Макконахи, который призвал не искать дом за пределами Земли, а сконцентрировать свое внимание на том, что у нас есть сейчас.

Toyota

Японская компания пригласила сразу несколько звезд — актеров Томми Ли Джонс, Лесли Джонс и Рашиду Джонс, которые выясняли, кто круче.

McDonald’s

Сеть ресторанов быстрого питания решили показать в ролике скандального музыканта Канье Уэста. По сюжету он не может определиться с заказом в одном из ресторанов сети.

Verizon

The moment internet has been waiting for…

Cable Guy ???? 5G Home Internet!

The information superhighway is going Ultra!!!!

⚡️ Ultra-fast

???? No annual contract

???? AND NO MESSY WIRES

Sign up here: https://t.co/DyTyIvU6jT #5GUltraWideband #SBLVI pic.twitter.com/cpAtHofSVi

— Verizon (@Verizon) February 14, 2022