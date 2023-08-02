Начиная с 2024 года въезд в страны Европейского Союза станет платным. Украинцы и граждане других стран, в которых действует безвизовый режим, должны также иметь разрешение на путешествия и оплатить сбор на въезд по программе ETIAS.

Что такое ETIAS, как украинцам его оформить и сколько придется платить за въезд в ЕС, собрали все в одном материале Факты ICTV.

Что такое ETIAS

ETIAS — это автоматическая система, предназначенная для контроля за теми, кто въезжает в страны Шенгенской зоны по безвизу, проще говоря, система авторизации въезда в Европу.

Это электронная система, в которой нужно регистрироваться перед путешествием, внеся свои данные и соответствующую оплату. Только после того, как вы получите авторизацию, можно собираться в дорогу. Главное получить разрешение не позже 96 часов до пересечения границы ЕС.

Сколько придется заплатить за ETIAS

Вам понадобится платежная карта для оплаты сбора в размере €7. Заявители моложе 18 или старше 70 лет освобождаются от этой оплаты.

Кому не нужно разрешение ETIAS

Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза и иностранцам, что имеют долгосрочную визу, выданную одним из государств-членов ЕС.

Как украинцам оформить ETIAS

Предоставление данных займет не более 10 минут на официальном сайте ETIAS или же в мобильном приложении. Заявителю нужно будет предоставить личную информацию, загранпаспорт и платежную карту.

Срок действия вашего проездного документа должен быть не менее трех месяцев и не старше 10 лет. Проездной документ, не соответствующий международным стандартам, может быть отклонен в процессе подачи заявления.

При заполнении заявки вам будет предложено указать следующую информацию:

личная информация, включая ваше имя, фамилию, дату и место рождения, национальность, домашний адрес, имена родителей, адрес электронной почты и номер телефона;

сведения о проездном документе;

подробная информация о вашем уровне образования и текущей профессии;

подробная информация о вашей предполагаемой поездке и пребывании в любой из стран, требующих ETIAS;

подробная информация о любых уголовных судимостях, любых прошлых поездках в зоны войны или конфликтов, а также о том, подвергались ли вы недавно решению, требующему от вас покинуть территорию какой-либо страны.

Обрабатываться заявка будет максимум четверо суток (96 часов). Во время проверки система будет сверять внесенную информацию с Шенгенской и визовой информационными системами, системой Въезд-выезд, базами Интерпола и Европола.

Если никаких проблем с анкетой система не обнаружит, то разрешение будет предоставляться автоматически. Нередко это занимает несколько минут, однако этот период может быть продлен до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию, или до 30 дней, если вас пригласили на собеседование.

В случае положительного ответа авторизация будет действовать три года или до окончания срока загранпаспорта. Если вы получаете новый, то и разрешение нужно будет оформлять заново.

Могут ли отказать на границе

Поскольку ваше разрешение на поездку ETIAS связано с вашим проездным документом, убедитесь, что у вас есть тот же документ, который вы использовали в своем заявлении.

В противном случае вам не разрешат сесть на самолет, автобус или корабль, а также въехать в любую из европейских стран, требующих ETIAS.

Наличие действительного разрешения на поездку не гарантирует автоматического права на въезд — окончательное решение принимают погранничники.