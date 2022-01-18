Почувствуй себя героем Disney: под Киевом продают готический замок

Под Киевом продают замок в готическом стиле. Почувствовать себя персонажем Disney можно за $1 млн.

Замок площадью 500 кв. м. К нему прилагается 1,2 га земли, домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 кв.м), конюшня на две лошади (120 кв.м) и собственный плац.

Также на территории так называемого поместья есть фруктовый сад, беседка, фонтан и даже озеро.

— Распахивая двери роскошного, величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в Средневековье. Нас встречают величавые 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которая доставлялась в Украину кораблями), — рассказал автор объявления.

В самом замке множество комнат, в частности столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, спальня (с собственной ванной комнатой и гардеробной), телевизионная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хозблок, гардеробная.

Кроме того, продавец утверждает, что дом сделан так, что ему никогда не понадобится ремонт.

— Если же, вы не планируете заводить лошадей, конюшню с минимальными затратами, можно переделать, к примеру, в баню, — отметила продавец.

Фото: Оксана Матвеева