Украинская певица Анастасия Приходько вместе с мужем и тремя детьми живет в двухэтажном доме в селе Крюковщина под Киевом.

Имение звезды сделано в английском стиле, оно имеет площадь 200 квадратных метров.

По документам из реестра имущественных прав на недвижимость, загородный дом оформлен на артистку. Участок площадью 600 квадратных метров Приходько приобрела в июле 2018 года, и тогда там начали возводить дом.

Анастасия Приходько достаточно лаконично обустроила участок вокруг дома. Перед входом есть лужайка, паркоместо и качели из лозы в виде коконов.

На заднем дворе есть крытый бассейн, беседка для барбекю, терраса для завтраков и площадка для досуга детей – песочница, горка, батут. Интерьер самой квартиры сделан в светлых цветах.

На сайтах по продаже недвижимости подобные поместья как у Приходько стоят от 6 до 7 млн ​​грн, в зависимости от качества ремонта.

Стоит отметить, что в селе Крюковщина, расположенном в 15 минутах езды от Киева, также живет мультиартист Дмитрий Монатик с семьей, исполнители Надя Дорофеева, Владимир Дантес и хореограф Елена Шоптенко.

Все особняки звезд расположены по соседству и сделаны в одинаковом стиле.

Недавно огромный участок там приобрела певица Джамала. Также строительством дома в Крюковщине занимается шоумен Владимир Остапчук.