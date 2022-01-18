Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відпочинок

Відчуй себе героєм Disney: під Києвом продають готичний замок

18 Січня 2022, 13:24
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Відчуй себе героєм Disney: під Києвом продають готичний замок

Під Києвом продають замок у готичному стилі. Відчути себе персонажем Disney можна за $1 млн.

Замок площею 500 кв. м. До нього додається 1,2 га землі, будиночок охорони або персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 кв.м), стайня на двох коней (120 кв.м) та власний плац.

Також на території так званого маєтку є фруктовий сад, альтанка, фонтан та навіть озеро.

– Розкриваючи двері розкішного, величного та трохи таємничого замку, ми потрапляємо до Середньовіччя. Нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставлялися в Україну кораблями), – розповів автор оголошення.

У самому замку безліч кімнат, зокрема їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, спальня (з власною ванною кімнатою та вбиральні), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, госпблок, вбиральня.

Крім того, продавець стверджує, що будинок зроблено так, що йому ніколи не знадобиться ремонт.

– Якщо ви не плануєте заводити коней, стайню з мінімальними витратами, можна переробити, наприклад, в лазню, – додала продавець.

Читайте також:
Анастасия ПриходькоЗ басейном і терасою: який вигляд має заміський будинок Анастасії Приходько

Фото: Оксана Матвєєва

Теги
Замок , Київ
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь