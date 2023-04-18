Украинские Карпаты — самая красивая и самая живописная часть карпатских гор. Поэтому неудивительно, что там в течение всего года немало туристов, и не только из Украины. До полномасштабной войны именно в украинские горы приезжали отдыхать даже арабские туристы. Конечно, самое популярное время — зима. Впрочем, отдых весной также может быть довольно интересным, хотя и имеет свои особенности.

Главные минусы и плюсы весеннего сезона в Карпатах, а именно — Ворохте, Яремче и Татарове мы попытались выяснить с владелицей туристического агентства Анной Третьяк.

Красота Карпатских гор начинается именно с Прикарпатья. Когда вы направляетесь поездом, например, из Киева в Яремче или Ворохту, пейзажи завораживают сразу. Привычные нам лиственные леса равнин меняются на хвойные, горы вырастают, реки становятся более бурными, а глаза не успевают всю эту красоту окинуть. Турагенты советуют начинать знакомство с Карпатами именно отсюда.

Удобная транспортная логистика

Курсирует прямой поезд Киев-Ворохта или Киев-Рахов, поезда ночные, поэтому это оптимальный вариант. Плацкарт от 285 грн, купе от 500 грн, люкс — от 1800 грн. Если вы не спланировали заранее путешествие, не расстраивайтесь: есть еще билеты в Ивано-Франковск, а оттуда можно доехать до места отдыха автобусом.

Доступность проживания

Мини-отели, частные дома, гостиничные комплексы по умеренным ценам. Конечно, все зависит от категории отеля, однако в целом цены на проживание ниже, чем в Буковеле.

— Цены в небольших отелях стартуют от 600 грн в мае, за номер в сутки на два человека. Если гостиничный комплекс с завтраком — от 2 тыс. грн. В Ворохте большой выбор мини-отелей и частных усадеб от 500-600 грн в сутки за двухместный номер. В общем, жилье можно найти на любой кошелек и пожелания, — советует Анна Третьяк.

Большим преимуществом является близость к Буковелю: от Яремче — 40 км, от Ворохты — 22 км, от Татарова — 15 км.

Единение с природой

Отсутствие плотной застройки туристической инфраструктурой и пространство для единения с природой. Здесь действительно спокойно и непринужденно. Сложно передать эту атмосферу, нужно приехать и прочувствовать.

— Спокойствие, в котором можно услышать не релакс-музыку из модного кафе в центре Буковеля, а шум леса, горной реки рядом. Это поход за грибами осенью и грязные кроссовки, а не лучший твой наряд и белоснежная спортивная обувь во время прогулки у озера Молодежное в том же Буковеле. Не подумайте, Буковель — это круто, мы гордимся тем, что имеем такой замечательный туристический курорт, однако это именно курорт в классическом понимании, развитый курорт высокого уровня. Поэтому, выбирая отдых, обязательно прислушивайтесь к собственным желаниям! — отмечает Анна Третьяк.

Наличие трасс и спусков

Горнолыжный курорт Ворохта — это рай для начинающих и детей (для более опытных лучше Буковель). В отличие от Славска, где также есть пологие склоны для новичков, трассы в Ворохте работают независимо от погодных условий благодаря наличию искусственного снега, здесь новые подъемники.

Интересный факт: если вы садитесь на поезд в Татарове и у вас громоздкое спортивное снаряжение, а остановка всего две минуты, не паникуйте. Там всего одна колея, а машинист не тронется, пока все не загрузятся, потом в дороге нагонит время. Правда, сейчас уже сезон катания закончился.

Туристические маршруты

Только возле Яремче можно насчитать где-то восемь маршрутов. Есть на целый день, однако самый популярный — трехчасовой прогулочный к Скалам Довбуша.

Если говорить о Ворохте, то и все 12 маршрутов можно насчитать: интересно будет дойти до озера Несамовитое, или же еще интереснее — подняться на Говерлу, самую высокую точку Украины.

Татаров славится пятью самыми известными маршрутами, здесь топ — гора Хомяк.

Досуг

Ну как без карпатских чанов! Купание в котле с чистой родниковой водой, настоянной на лучших травах, чередуется с погружением в холодный бассейн или реку. Стоимость на два часа ориентировочно обойдется в 1500 грн на два человека. Чаны вмещают до шести человек, в таком случае стоимость на человека выйдет значительно ниже.

— Можно также заказать прогулки в горах, как организованным маршрутом, так и самостоятельно. По словам местных, в 2022 году грибной сезон был один из лучших. Например, гриб-рекордсмен весом в 3 кг нашли как раз в Ворохтянском ПНДВ. Кто знает, возможно, и в этом году сезон будет удачным, — рассказывает Анна Третьяк.

Есть чем заняться и любителям экстремального отдыха — рафтинг, джипинг или катание на квадроциклах. Заказать чаны или экскурсии можно, предварительно подобрав в интернете или уточнив у отеля (это маленькие села, там все всех знают и все посоветуют на месте).

Безопасность

Во время полномасштабной войны огромное количество людей переехало в Прикарпатье. Некоторые владельцы небольших отелей вместо шведского стола на завтраки отдали кухни под пользование гостям, многих из которых можно назвать уже жителями.

— Да, конечно, когда тревога в Ивано-Франковской области, сирены раздаются и здесь. А потом затихают. За год войны эти районы не подвергались ракетным обстрелам, хотя мы все должны понимать, что пока идет война — нигде не будет на 100% спокойно, — рассказывает Анна Третьяк.

Трудно поверить после описания выше, что отдых в Карпатах имеет какие-то недостатки. Конечно, это с какой стороны посмотреть, потому что даже недостаток можно легко трансформировать в преимущество.

Отсутствие служб такси

Если вы прибыли на отдых поездом и имеете с собой тяжелые чемоданы, без трансфера не обойтись. Его может организовать отель.

— Например, Татаров: у владелицы отеля есть сосед, у соседа бус. Стандартная такса 200 грн — и ваши тяжелые чемоданы уже пакуют и индивидуально отвозят в отель. По дороге по желанию остановятся возле продуктового магазинчика, а во время короткой поездки еще и сориентируют, что к чему и как, — рассказывает Анна Третьяк.

Туристическая инфраструктура

Да, единение с природой — это прекрасно, однако если вы выбираете отдых в Татарове, лучше все же ехать на авто. В поселке есть несколько продуктовых магазинов, однако будьте готовы, что придется совместить экскурсионную прогулку с походом в магазин.

— Часто в одну сторону идти 15-20 мин. Также есть супермаркет, однако он на въезде в Татаров, это еще плюс 15-20 мин. В Ворохте выручает базар, где можно приобрести что угодно, в том числе свежее мясо для барбекю. Нельзя сказать, что на этих курортах нет кафе и ресторанов. Они есть, среди них есть выбор, однако это прогулочная улица, где на каждом шагу заведение на любой вкус, — рассказывает Анна Третьяк.

Чаще всего — это небольшие рестораны при небольших отелях или гостиничных комплексах, где всегда можно попробовать самые популярные блюда региона: бограч, банош, пструг (речная форель) и др.

Можно выбрать отдых в Яремче, это больший населенный пункт, а потому и с более развитой инфраструктурой. Если и этой инфраструктуры мало (это касается в том числе отдыха с детьми) — тогда однозначно Буковель. Однако учитывайте, что отдых там обойдется несколько дороже.