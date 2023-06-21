Из-за полномасштабной войны в Украине сейчас не каждый может себе позволить дальнюю поездку, чтобы отдохнуть с семьей. Но незабываемый уикенд можно устроить даже под Киевом. Там есть немало уютных баз отдыха с невероятной природой, озерами, выходом к реке, бассейнами для детей. К тому же отдых за городом в окружении природы является едва ли не лучшим способом психологически перезагрузиться.

Факты ICTV подготовили подборку из пяти загородных комплексов для отдыха с детьми недалеко от Киева.

Sobi Club со SPA-центром

Загородный комплекс расположен в селе Хотяновка, в лесу на берегу Днепра, в 9 км от Киева. На территории есть отель и коттеджные дома.

Интересно ехать отдыхать с детьми. Есть развлечения для малышей всех возрастов — качели, батуты, надувные аттракционы и детский транспорт. А еще есть конный клуб. Также для отдыхающих есть бассейны с подогревом, а для детей — аквагрим.

— Отдыхать можно возле бассейна. Также открыты теннисные корты, футбольное и баскетбольное поле, SPA-центр, бани. Можно забронировать гриль-беседку, — рассказывает гендиректор IT компании в сфере посуточной аренды жилья Александра Бурлакова.

Заведение работает во все дни, кроме вторника и среды.

Стоимость проживания:

двухместный дом с одной комнатой и террасой — 2600 грн в сутки;

однокомнатный номер для двоих — 3000 грн в сутки.

За бассейны придется заплатить от 600 до 1500 грн; детям до 3 лет вход бесплатный на все бассейны, кроме премиум-зон.

В случае воздушной тревоги гостей приглашают в укрытие, расположенное под отелем.

HOTEL SPA

Заведение находится в Ворзеле, посреди сосен, дубов и цветов. На территории комплекса кроме отеля, есть SPA центр с разнообразными процедурами. Также есть четыре бассейна. Они разные — открытый и крытый, SPA-бассейны с гидромассажем и детский бассейн.

Есть немало развлечений для детей, также работает детская комната. К услугам детей — аниматор, веселый лабиринт, игровая приставка, развивающие игры. Также регулярно проводятся интересные кулинарные мастер-классы для детей, с дегустацией приготовленных блюд. Детская комната — бесплатная для гостей отеля, СПА центра и ресторана.

— На территории комплекса действует прокат детских автомобилей на радиоуправлении. Кроме этого, у детей есть возможность купаться в бассейнах, плавать на надувных кругах, развлекаться на детской площадке, — говорит эксперт.

За номер в отеле эконом-класса заплатите 1850 грн.

Что касается безопасности, то на случай воздушной тревоги оборудованного укрытия или подвального помещения в комплексе нет.

Клуб Wish Aqua Spa Resort Wish Aqua Spa Resort

Заведение находится в 16 километрах от Киева. На территории есть чем заняться — SPA-центр, пять бассейнов, детский клуб, водные развлечения, такие, как катание на SUP-досках и фитнес-зал.

Отель работает круглосуточно. Стандартный номер обойдется в 4000 грн в сутки.

Бассейн — 1500 грн в будни для гостей; 2000 грн – в выходные.

В стоимость входит аренда шезлонга, посещение всех бассейнов, SPA-зоны, тренажерного зала и детского клуба.

Катание на SUP-досках — 800 грн для двоих; 300 грн за человека в группе. А вот дети на доске с родителями могут кататься бесплатно.

— Восстановить свои силы и максимально расслабиться можно в SPA-зоне. Выбор процедур огромный. Есть римская баня, говорят, она помогает очищению организма от шлаков и ускорению метаболизма. Также можно пойти на изумрудное обертывание и коррекцию фигуры, — рассказывает Александра Бурлакова.

В случае воздушной тревоги работники комплекса приглашают гостей в оборудованное подвальное помещение с вентиляцией, электричеством и водоснабжением. Внутри есть диваны, телевизор, настольные игры.

База отдыха Лесное ранчо

Заведение находится в 11 километрах от Киева по Житомирской трассе. Там гарантированно — чистый воздух и проживание в деревянных коттеджах. К услугам отдыхающих — бассейны, детская площадка, финская сауна и парная баня.

Коттеджи — на любой вкус и кошелек. Возле каждого домика — беседка и зона с мангалом. Сутки аренды стоят минимум 1900 грн.

В стоимость входит пользование бассейнами — есть детский, глубиной до метра и бассейн для взрослых. Летом вдоль бассейна устанавливаются зонтики и шезлонги. Для детей есть также детская площадка и песочница.

За услуги банно-развлекательного комплекса придется доплатить дополнительно.

Что касается безопасности, то на случай воздушной тревоги оборудованного укрытия или подвального помещения в комплексе нет.

Этно-комплекс Украинское село

Комплекс расположился в 15 километрах от Киева по Житомирской трассе. На территории есть музей, церковь, мини-зоопарк и отель. Для гостей есть номера обычные и в этностиле.

На территории комплекса расположены шесть домов из разных уголков Украины. Аутентичные строения со Слобожанщины, Карпат, Полесья и Поднепровья были разобраны и аккуратно привезены в музей. Самой старой избушке 191 год.

— Возле отеля и ресторана — небольшой зоопарк, где живут домашние животные и птицы — овцы, поросята, кролики, нутрии, курочки и петушки. А рядом на озере обитают утки и плавают косяки рыб. Всех их можно покормить, купив специальный корм в сувенирной лавке. В этой же лавке можно приобрести памятный сувенир, однако гораздо интереснее сделать его своими руками на одном из мастер-классов, — рассказывает Александра Бурлакова.

Рядом с украинскими хатами расположились кузница, гуральня, мастерская и хлебопекарня. Для больших компаний в этнокомплексе, за отдельную плату, предусмотрены квесты. Эти развлечения могут быть организованы как для детей, так и для взрослых.

Что касается безопасности, то на случай воздушной тревоги оборудованного укрытия или подвального помещения в комплексе нет.

Вход в Украинское село бесплатный, а вот за посещение музейных домиков и мастер-классов берут небольшую плату.

Стоимость развлечений:

билет в музей — 80 грн;

экскурсия для группы из шести человек — 480 грн;

зоопарк — 30 грн для детей, 50 грн для взрослых;

корм для животных — 70 грн;

аренда теннисного стола — 200 грн/час;

аренда бадминтона и мячей — 100 грн/час;

сауна с бассейном (до восьми человек) — 1000 грн/2 часа.

Дом для компании обойдется в 7000-7500 грн (в стоимость входит сауна с бассейном, а также два номера — на двоих и трех человек). За стандартный номер в отеле на двоих без завтрака придется заплатить 1200-1400 грн в сутки.

Аренда лесного шале обойдется в 3500 грн в сутки.

— Из-за ситуации на Херсонщине, Одесщине — оккупированное Азовское море, высокий риск загрязнения Черного моря, загородный отдых на Киевщине несколько вырос в цене. Мы исследовали тему аренды загородных домиков — это от 3500 грн в сутки. При том, что заезд может быть в 15:00, а выезд – в 11:00. За эту цену будет коттедж с общей комнатой, кухней и отдельной спальней. Это не хоромы. Если говорим о детских площадках, то они могут быть открытого доступа. Если речь идет о СПА, то, конечно, вход туда будет платным, — рассказывает Александра Бурлакова.

Если же хотите отдохнуть за Киевом бюджетнее, то эксперты советуют обращать внимание на санатории. Там стоимость аренды за сутки стартует от 700 грн. За эти деньги вы получите комнату с санузлом. А еще — красивую природу, чистый воздух и тишину вокруг.