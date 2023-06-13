Черногория, или, как ее еще называют, Монтенегро — небольшое государство Юго-Восточной Европы на берегу Адриатического моря. Оно заслуженно в топе самых интересных туристических направлений. В уютной стране — монастыри и средневековые достопримечательности, озера и национальные парки. А еще — качественный пляжный отдых на Адриатическом побережье.

Факты ICTV выяснили, на какие курорты Черногории стоит обратить внимание, что обязательно посмотреть во время путешествия и во сколько обойдется отдых.

В целом Черногорию можно разделить на основные три региона, которые называются Ривьеры.

Будванская Ривьера

Один из самых популярных курортов страны, является главным центром туризма Черногории.

— На побережье Будвы 35 пляжей, почти все с мелкой галькой и удобным заходом в море. Курорт драйвовый и молодежный. За активным отдыхом — стоит ехать именно туда, — советует туристический эксперт Кристина Саввина.

Для любителей активного отдыха на курорте немало развлечений: дайвинг, вейкбординг, парапланеризм и рафтинг. Есть большое количество экскурсий в районе Старого города.

Центральная часть города окружена мощной крепостной стеной с древней цитаделью. А в 500 метрах от Старого города расположен самый известный пляж Будвы — Могрен, который знаменит своими удивительными видами.

— В километре от Старого города находится остров святого Николая. Этот необитаемый остров пользуется бешеной популярностью у туристов — он сравнительно небольшой, но резко уходит вверх, создавая живописный обрыв. А еще заслуживает внимания старинный православный монастырь Прасквица, построенный еще в эпоху Средневековья. Внутри — экспонаты, интересные для любителей старины. В частности, там есть 5 тыс. печатных старинных книг, — рассказывает туристический эксперт.

А еще, из Будвы отправляются рейсы туристическими маршрутами по всей Черногории.

Основные курорты Будванской Ривьеры: Будва, Бечичи, Рафаилович, Святой Стефан, Петровац, Сутоморе и Бар.

Ульцинская Ривьера

Для этой местности характерна устойчивая солнечная погода — 217 солнечных дней в году. А еще — чистейшая вода Адриатического моря.

Пляжи знамениты своим базальтовым песком, он имеет специфический серый цвет и не только подходит для отдыха, но и полезен для лечения опорно-двигательной системы. Все благодаря содержанию целого комплекса полезных минералов, йода, соли кальция и различных карбонатов.

— Не все туристы понимают и нормально воспринимают такой цвет песка. Некоторые, увидев, потом спрашивают, а что это такое и почему так? Мы туристов всегда об этом предупреждаем, — рассказывает Кристина Саввина.

Регион почти на границе с Албанией. Сам город Ульцинь известен не только благодаря пляжам. Кроме старой части города стоит посетить дворцы Балшича, старинный город Бар. А еще — обязательно побывать на экзотическом рынке. Туристы едут туда, чтобы насладиться восточным колоритом и купить местные продукты.

Главные курорты: Ульцинь и пляж Ада-Бояна.

Герцегновская Ривьера

Солнечный регион, где солнце светит на протяжении 317 дней в году. Пляжи — на любой вкус — галечные и песчаные, а в окрестностях есть масса минеральных источников.

— Отдельный интерес у туристов вызывает Игало, пригород Герцег-Нови. Городок известен своими минеральными источниками и лечебными грязями, свойства которых используют многочисленные спа-салоны, больницы и оздоровительные учреждения, расположенные здесь. А институт Игало получил признание во всем мире как бальнеологическое лечебное учреждение, — рассказывает туристический эксперт.

В городе по сей день сохранились три крепости, историческая часть города и ботанический сад с редкими деревьями. Интересна и набережная — в Герцег Нови она протянулась на несколько километров.

В целом это самый зеленый и цветущий из городов Черногории. Цены здесь ниже средних по стране. А в магазинах много итальянских товаров, поэтому шопинг в Герцег-Нови интересен.

Любители спокойного отдыха останавливаются в малонаселенных поселках, таких как Пераст, Рисан.

Основные курорты: Герцег-Нови, Котор, Тиват, Пераст и Рисан.

Когда лучше ехать в Черногорию

Пляжным сезоном считается период с мая по октябрь. Температура воды прогревается примерно до +22°C на побережье Адриатического моря и до +24°C на курортах Которского залива.

— Адриатическое море — это самое чистое море в мире, но оно не прогревается так, как Средиземное. Чтобы именно купаться и был пляжный сезон — это должен быть июнь. Своим туристам я даже говорю — вторая половина июня. Тогда море будет более-менее прогретым. К тому же, когда едешь на отдых в Черногорию, стоит понимать, что это не классический пляжный отдых. Я бы сказала — наоборот, здесь надо любить смотреть страну, — советует Кристина Саввина.

Где поесть в Черногории

Черногория — вкусная страна. Одна из немногих, где нет McDonald’s, потому что он не прижился. Местные очень ответственно относятся к тому, что едят.

— Это очень экологическая страна. Конечно, в стране есть местный фастфуд. Если захотите перекусить, то тарелка колбасы обойдется в €1,5-2. Если мы говорим о кафе, то завтраки будут стоить €5-8 на человека. Обед на человека будет стоить от €10 до €15. Это с бокалом вина. Есть еще одна специфика — очень большие порции. Если вы блюдо не доели, то спокойно можете взять с собой, — рассказывает Кристина Саввина.

А вот ужин с бокалом вина на пляже обойдется в среднем в €60 за двоих.

Как добраться до Черногории и цены

Самый удобный вариант — ехать в Черногорию на авто. Однако из Украины также есть автобусные туры, которые стартуют из Киева и Львова. Стоимость — от 20 тыс. грн на двоих.

— В эту стоимость входит проживание на вилле без питания, проезд и страховка. С завтраками чек будет от 25 тыс. грн. Это на 7 ночей и 4 дня на дорогу туда-обратно. Поездка из Киева займет 36-38 часов при условии, что не будет задержек на границе. Из Львова придется провести в пути 31-32 часа, — разведывает туристический эксперт.

С 6 июня также стартовали авиатуры в Черногорию. Есть самолеты из Молдовы (Кишенев) и Польши (Жешув). До последнего можно доехать из Львова. А в Кишинев — через Одессу. Кстати, из Молдовы перелет будет дешевле.

— В июне недельная путевка на двоих с перелетом из Жешува и проживанием в отеле с завтраками обойдется в 52,5 тыс. грн. Из Кишинева будет дешевле — 50 тыс. грн. Если рассматривать проживание в виллах, то путевка обойдется в районе 30-35 тыс. грн, — рассказывает Кристина Саввина.