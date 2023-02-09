Февраль пусть и морозный месяц, но в этом есть своя атмосфера. Если любите много гулять и познавать что-то новое, Киев отличный для этого город.

5 интересных мест в Киеве, куда можно сходить на выходных — далее в материале.

Центр столицы может быть тихим — для этого достаточно посетить Пейзажную аллею. Эта локация с каждым годом становится все красивее. Также в конце аллеи открывается отличный вид на старый Киев, а Национальный музей истории Украины открыт для посетителей.

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Вторая локация в самом центре Киева — это Мариинский парк. Отличный вариант для тех, кто любит гулять на свежем воздухе. Эта локация достаточно большая, и можно потратить много времени, чтобы всю обойти. В конце парка также есть пешеходно-велосипедный мост, который так нравится туристам.

Для тех, кто хочет совместить прогулку с распитием горячительных напитков или кофе рекомендуется посетить район Воздвиженку. Место очень красивое и историческое. Здесь можно найти узкие улочки с брусчатки, а также маленькие кафе. Если локация окажется маленькой — можно подняться по ступенькам на Пейзажную аллею.

Красивый парк, который порадует разнообразием флоры и фауны даже зимой — это Феофания. Пусть он и на краю столицы, но забыть его не получится после посещения. Огромная площадь, озера, разнообразные растения — любители природы не останутся равнодушными, эмоций хватит на все выходные.

Увидеть экзотических животных зимой — реально. Для этого есть Киевский зоопарк на Шулявке. За несколько часов его можно обойти полностью, и в восторге останутся все.

Все эти локации также отлично подходят для романтической прогулки на День святого Валентина. Лучше подготовиться к празднику заранее, как и к другим важным праздникам.