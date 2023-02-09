Лютий, хай і морозний місяць, але в цьому є своя атмосфера. Якщо любите багато гуляти та пізнавати щось нове, Київ чудове для цього місто.

5 цікавих місць, куди можна сходити на вихідних – далі в матеріалі.

Центр столиці може бути тихим – для цього достатньо відвідати Пейзажну алею. Ця локація з кожним роком стає дедалі красивішою. Також наприкінці алеї відкривається чудовий краєвид на старий Київ, а Національний музей історії України відкритий для відвідувачів.

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Друга локація у самому центрі Києва – це Маріїнський парк. Відмінний варіант для тих, хто любить гуляти на свіжому повітрі. Ця локація досить велика, і можна витратити багато часу, щоби всю обійти. Наприкінці парку є пішохідно-велосипедний міст, який так подобається туристам.

Для тих, хто хоче поєднати прогулянку з розпиванням міцних напоїв або кави, рекомендується відвідати район Воздвиженка. Місце дуже красиве та історичне. Тут можна знайти вузькі вулички з бруківки, а також маленькі кафе. Якщо локація виявиться маленькою – можна піднятися сходами на Пейзажну алею.

Гарний парк, який порадує різноманітністю флори та фауни навіть узимку – це Феофанія. Нехай він і на краю столиці, але забути його не вдасться після відвідин. Величезна площа, озера, різноманітні рослини – любителі природи не залишаться байдужими, емоцій вистачить на всі вихідні.

Побачити екзотичних тварин узимку – реально. Для цього є Київський зоопарк на Шулявці. За кілька годин його можна обійти повністю, і у захваті залишаться усі.

Всі ці локації також чудово підходять для романтичної прогулянки на День святого Валентина. Найкраще підготуватися до свята заздалегідь, як і до інших важливих свят.