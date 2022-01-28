Туристические тренды 2022: как изменились путешествия из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса и многочисленных ограничений, в 2021 году сформировалась новая культура путешествий и туристические тренды, которые останутся актуальными и в этом году.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, одна из главных тенденций – увеличение доли внутренних путешествий.

Путешественники все больше открывают свои страны под совсем другими ракурсами. В связи с этим практически везде возросли расходы именно во внутреннем туризме.

— В этом году европейцы тратили на путешествия по своим странам на 30,2% больше, чем в 2020 году. А вот на международные путешествия расходы выросли всего на 19,3% по сравнению с тем же 2020 годом, – сообщила Олеськив.

Также в мире станут более популярными длительные путешествия, поскольку все больше путешественников начали продолжать свои туры до 10 ночей.

Что касается локаций, то большинство европейцев в этом году предпочтут краткосрочные путешествия в менее людные, незнакомые места, природные объекты, национальные парки, сельские поселения, заповедные территории.

Кроме этого, в мире набирает обороты волонтерский туризм. Путешественники сознательно выбирают место для последующего отдыха с целью поддержки местных общин, тратя деньги не просто на отдых, а для поддержки локальной экономики, мероприятий, проектов.

— Если говорить о портрете потенциального путешественника 2022 года, то он юный и улыбающийся. Так, скорее всего ко всем изменениям, связанным с пандемией, адаптировалась молодежь. Именно они демонстрируют готовность путешествовать, несмотря на ограничения, и бронируют выбранные места для отдыха в основном онлайн, — добавила Олеськив.

К самым популярным достопримечательностям среди молодежи в 2021 году вошли: парки развлечений, зоопарки, музеи, аквариумы, ботсады, горы, достопримечательности, исторические места, озера и храмы.