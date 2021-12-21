Уже 1,5 млн. украинцев получили деньги по программе еПоддержка, и 35% потратили их на книги. На втором месте – билеты в кино.

Сайты книжных магазинов на выходных зависли от наплыва покупателей – некоторые даже упали на несколько часов. Что именно покупали украинцы и есть ли надежда, что у нас будут читать больше – далее в материале.

По словам менеджера одного из крупнейших украинских издательств Саломе Энгибарян, ажиотаж действительно серьезный. Из львовского офиса ей сказали, что на сайте вдвое выросли продажи. В книжных магазинах тоже был наплыв людей.

Книгу бывшего пленника так называемой ДНР Станислава Асеева за несколько дней украинцы просто смели с полок. Она называется Светлый путь или история одного концлагеря.

В топе продаж за деньги с еПоддержки – детектив Иллариона Павлюка Я вижу вас интересует тьма. В нем ад, изображенный как маленький украинский райцентр, в котором поселился серийный убийца.

Любовь к такому типу детективов – новый украинский тренд. Наши вкусы не отличаются от общеевропейских, об этом говорит литературный критик Богдана Романцова. Мы любим, чтобы было напряженно и с интригой.

— Истории о герметичных просторах, уюте. Кстати, даже детективы возвращаются герметичные. Когда люди куда-то едут вместе и там происходит убийство или еще что-нибудь. А есть просто любимые авторы. Например, что бы ни написал Фредерик Бакман, сейчас у нас Тревожные люди на первом месте среди его книг, и его будут покупать, — рассказала Богдана.

Услугой еПоддержка уже воспользовалось 3,5 млн украинцев. Министр цифровой трансформации рассказал, что примерно 35% потратили на кинотеатры, 35% – на книги. И где-то 10-15% на железнодорожный транспорт. Остальные – это концерты, театры.

Издатели говорят, что за книгами пришли даже безразличные к чтению украинцы. Однако, вряд ли они и дальше останутся клиентами книжных магазинов, считает Богдана Романцова.

— Вряд ли эта тысяча произведет какое-нибудь поворотное изменение в сфере. Речь идет скорее о необходимости общенациональной культурной политики, а не о разовой поддержке, которая станет кратковременным вливанием в сферу. Пока у нас не будет качественной пропаганды чтения на всех уровнях, пока у нас это не будет частью культурного процесса, не стоит надеяться, что читатели будут постоянными, — сказала она.

Для тех, кто еще не потратил деньги с еПоддержки или решил докупить книг себе и близким на подарки – три невероятных популярных бестселлера, которые в этом году вышли в украинских издательствах: Канцлерка, Спросите Миечку, Дар.

Будет ли Украина и дальше отставать в перечне начитанных стран Европы зависит от нас самих.

Однако не все украинцы готовы потратить деньги на саморазвитие. Находчивые нашли лазейку и не покупают книги, а вместо этого продают свою тысячу в интернете за 600 грн.