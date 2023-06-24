Багато українців змушені наразі обирати для життя сусідні країни, оскільки в Україні триває повномасштабна війна. Одна з таких країн – Угорщина.

В’їжджаючи в будь-яку країну, не в останню чергу кожна людина думає про те, що з собою взяти – які речі, продукти, ліки, гроші. Факти ICTV вирішили ознайомити вас зі списком того, що не можна ввозити в Угорщину.

Під час перетину кордону України з Угорщиною кожна людина має пройти два контролі – паспортний і митний. Зазвичай документи людиною, яка зібралася в іншу країну, ретельно перевіряються, а тому з ними не повинно виникнути проблем, хоча випадки бувають різні. Інше питання з митним контролем, адже часто можна прихопити з собою те, що дозволено в одній країні, а в іншій – ні.

Що не можна ввозити в Угорщину