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Жодних консерв і зброї: що не можна ввозити в Угорщину

24 Червня 2023, 14:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Венгрия
Джерело: Pexels

Багато українців змушені наразі обирати для життя сусідні країни, оскільки в Україні триває повномасштабна війна. Одна з таких країн – Угорщина.

В’їжджаючи в будь-яку країну, не в останню чергу кожна людина думає про те, що з собою взяти – які речі, продукти, ліки, гроші. Факти ICTV вирішили ознайомити вас зі списком того, що не можна ввозити в Угорщину.

Під час перетину кордону України з Угорщиною кожна людина має пройти два контролі – паспортний і митний. Зазвичай документи людиною, яка зібралася в іншу країну, ретельно перевіряються, а тому з ними не повинно виникнути проблем, хоча випадки бувають різні. Інше питання з митним контролем, адже часто можна прихопити з собою те, що дозволено в одній країні, а в іншій – ні.

Що не можна ввозити в Угорщину

  • Консерви.
  • Цукерки з молочного шоколаду.
  • М’ясні продукти, а також сало.
  • Молочні продукти.
  • Понад 20 кг цукру.
  • Вибухові речовини.
  • Зброю.
  • Наркотики.
  • Психотропні речовини, отрути.
  • Порнографію.
  • Матеріали, що породжують національну, релігійну, соціальну та іншу ворожнечу.
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Теги
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