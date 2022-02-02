Сурок Тимка из Харьковской области дал прогноз на весну 2022 года. Согласно предсказанию грызуна, весна придет по расписанию, однако будет нестабильной и прохладной.

– Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания, – сказала соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

Тимке также предложили выбрать лучшее “блюдо-антистресс для украинцев”. Бабак предпочел сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. К борщу с пампушками и вареникам с луком грызун не побежал.

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Соорганизатор мероприятия ко Дню сурка Людмила Доля отметила, что главной идеей праздника является привлечение внимания к биоразнообразию.

— Идея этого праздника остается неизменной — привлечение внимания к биоразнообразию и сохранение украинской степи. В 18-й раз мы на этом месте, я надеюсь, что мы соберемся здесь и в двадцатый, и в пятидесятый раз. Будут новые люди, – сказала Людмила Судьба.

Стоит отметить, что в Харьковской области, по разным подсчетам, живет от 5 до 18 тыс. сурков. Традицию предсказания весны положили начало, чтобы привлечь внимание к защите грызунов.

Прогноз Тимки в 2021 году не сбылся, но на биостанции говорят, что идея акции нашла отклик. Сурков степных внесли в Красную книгу как исчезающий вид.