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Wizz Air запускает продажу билетов в Украине: на когда запланированы перелеты

22 апреля 2022, 13:46
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Wizz Air запускает продажу билетов в Украине: на когда запланированы перелеты
Источник: Depositphotos

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновляет продажи билетов на перелеты из Киева, Львова Одессы на июль 2022 года.

Забронировать место можно на сайте компании, но с некоторыми ограничениями. В услуги входят одна единица для ручной клади, но без питания и дополнительных услуг на борту.

К примеру, сейчас можно приобрести биллеты в Милан, Берлин, Будапешт, Рим, Вроцлав, Вильнюс, 

Цены более чем доступные — из Одессы в крупный город Италии можно будет долететь за €17 (около 550 грн). 

Важно отметить, что с 24 февраля Украине закрытое небо для гражданских самолетов и действует военное положение, которое продлили до 25 мая.

Ранее лоукост уже открывал продажи биллетов из Москвы — ближайшие перелеты запланированы уже на июнь 2022 года. В ОАЭ планируются осуществить перевозку уже в октябре 2022.

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Wizz Air отказался от предоставления услуг в России и Украине с 27 февраля на фоне широкомасштабного вторжения. Тогда в компании заявили, что безопасность экипажа и пассажиров на первом месте. Запланированные рейсы перенесли на неопределенный срок.

Лоукост также предоставил украинцам помощь — 100 тыс. бесплатных биллетов вынужденным переселенцам, которые покидают нашу страну на фоне войны. Граждане Украины могли воспользоваться рейсами из Польши, Словакии, Румынии и Венгрии в марте.

Теги
Wizz Air, Війна в Україні, Лоукости
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