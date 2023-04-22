Ежегодно на майские праздники у украинцев было немало выходных. Впрочем, Украина до сих пор живет в условиях военного положения, а значит ,дополнительные выходные отменяются. Несмотря на то что в мае украинцы будут отдыхать только в субботу и воскресенье и будет только восемь выходных, желание организовать короткий отдых не исчезает.

Вместе с туристическим агентом Маргаритой Задовской Факты ICTV выяснили, куда можно поехать на майские праздники и во сколько обойдется отдых.

Днепр

Несмотря на близость региона к боевым действиям, туристические маршруты никто не отменял. Турагенты предлагают интересные и, убеждают, безопасные локации. Преимущественно — в сельской местности. Такие поездки однодневные. Среди предложений — экскурсия на улиточную ферму.

— Хозяева на территории своей усадьбы сделали специальные теплицы, зону выгула улиток. Также можно продегустировать улиток. Стоимость в этом году несколько увеличилась. В прошлом году было дешевле. В этом году цены поднялись где-то на 20-30%. Такая поездка из Днепра обойдется в 750 грн. Детский билет — 690 грн. В стоимость входит трансфер, экскурсия, страховка, дегустация 6 видов улиток, деткам лимонад, взрослым — вино, — рассказывает Маргарита Задовская.

Также популярны экскурсии на козью и крафтовые фермы. Там можно попробовать вкусную молочную продукцию, прогуляться по берегу реки и поиграть с животными. Стоимость поездки — 560 грн.

Одесса

Море — вот чем Одесса привлекает отдыхающих. Но из-за войны в Украине купаться запрещено. Поэтому наслаждаться придется, прогуливаясь по набережной или интересным историческим местам.

Доехать до Одессы можно или поездом (стоимость билета от 740 грнв одну сторону), или машиной (от Киева ехать почти 7 часов).

Цены на аренду недвижимости остаются на уровне прошлогодних. Арендовать квартиру будет стоить от 550 до 1 500 грн. Отели — на любой вкус и кошелек.

Обязательно стоит посетить Национальный театр оперы и балета, прогуляться по Дерибасовской. А если нет клаустрофобии — одесские катакомбы. Это огромный подземный лабиринт под городом, который образовался после работ по добыче камня еще в XIX веке.

В годы Второй мировой войны там прятался партизанский отряд, а во время Холодной войны в катакомбах были построены противоатомные бункеры. Стоимость билетов — 150-200 грн.

Умань

Национальный дендрологический парк Софиевка — один из крупнейших и самых известных дендрологических парков Украины. Там — непревзойденные пейзажи и уникальные растения. Посетители могут покататься на катамаранах, лодках и гондолах.

Стоимость входного билета для взрослых — 70 грн. Для детей школьного возраста — 40 грн.

А если будет желание — на территории парка есть отель, в котором можно провести ночь. За проживание придется заплатить минимум 800 грн.

Кропивницкий

Май — один из лучших месяцев для посещения этого города. Туристов манит местный дендропарк, где ежегодно расцветают миллионы тюльпанов, привезенные из Нидерландов.

— Люди хотят попасть именно в мае. Там невероятная красота. Едва ли не вся цветовая гамма цветов. Это прекрасное место для отдыха с детьми, потому что на территории парка есть где погулять малышам, — рассказывает Маргарита Задовская.

В дендропарке более 40 аттракционов на любой вкус: детские, семейные, экстремальные. Вход в парк бесплатный, однако если хотите воспользоваться каким-то из аттракционов, при входе нужно купить карточку, которая стоит 20 грн. Заплатить за катание можно только ею. На счет следует положить сумму, которую планируете потратить на ту или иную карусель.

Каменец-Подольский, Черновцы, Хотин

Турагенты предлагают интересное трехдневное путешествие. В маршруте — одни из древнейших мест Украины. Например, Каменец-Подольская крепость, которая относится к Семи чудесам Украины, или водопад Каменец, который находится рядом с городом.

Поездка обойдется для взрослого в 4 150 грн. В стоимость входит проезд, проживание и экскурсии.

— Три дня мы находимся на Подолье. У нас маршрут такой: первый день — Каменец-Подольский. Гуляем по городу с экскурсоводом. Обязательно посещаем Каменец-Подольскую крепость, обедаем и едем в Бакоту. Там монастырь. Ночуем в Каменце-Подольском. Второй день — мы едем в Хотин, экскурсия по крепости. Далее переезжаем в Черновцы. Обязательный для посещения университет — это изюминка этого города, — рассказывает Маргарита Задовская.

Львов

Львов в мае особенно привлекателен из-за сочетания налитых зеленью деревьев и средневековой архитектуры. Там каждый дом, квартал или переулок дышат историей.

Турагенты обязательно советуют включить в перечень посещения:

Собор Св. Юра — самый знаменитый памятник эпохи барокко в Украине. Внутри храма находится копия Туринской Плащаницы, чудотворная икона Теребовлянской Богородицы, мощи святых.

Доминиканский и Бернардинский соборы, Иезуитский костел — самые красивые сооружения Львова, Латинский кафедральный собор, Армянская церковь, Старинный театр имени графа Скарбека, Оперный театр им. Соломии Крушельницкой, а также проспект Свободы.

Аренда жилья стартует от 700 грн, в зависимости от пожеланий туриста.