Не много в Украине городов, где, блуждая по улицам, можно почувствовать дыхание веков. К таким точно относится Львов. Город, окутанный романтикой и таинственностью, с легендами и мифами. К тому же Львов сохранил королевскую архитектуру и атмосферу.

А еще прогулка узкими мощеными улочками, во время которой можно вдохнуть аромат кофе и услышать грохот старых трамваев, создаст романтическое настроение всем без исключения.

Вместе с владелицей туристического агентства Анной Третьяк мы выяснили, во сколько обойдется отдых на короткий уикенд, что стоит посмотреть и попробовать во Львове.

Как добраться до Львова

Самый популярный и наиболее комфортный способ добраться до Львова — поезд. Стоимость проезда из Киева в одну сторону на человека составит:

плацкарт — от 200 грн;

купе — от 500 грн;

люкс — от 1 800 грн.

— Быстрее всего ехать поездом Интерсити. Он в пути 5,5 часов. К тому же время прибытия удобное — 11:58, как раз под заселение. Билеты во втором классе от 500 грн, первый — от 850 грн. Рекомендуем сразу при бронировании билета заказать обед Плов по-крымскотатарски или Картофель с шашлыком всего за 125 грн, тогда путешествие будет начинаться еще из Киева, — советует Анна Третьяк.

Также можно путешествовать автобусом или на собственном авто.

Сколько стоит жилье во Львове

Во Львове каждый найдет для себя отдых в соответствии с пожеланиями и бюджетом. Вариантов где остановиться немало. Главное бронировать заранее (особенно это касается праздничных дней), чтобы иметь максимальный выбор.

Самый дешевый вариант — хостел — за одни сутки придется заплатить от 300 грн за человека, но учитывайте, что там, конечно, вы будете не одни.

Однокомнатная квартира обойдется как минимум в 1 тыс. грн. За двухкомнатную придется выложить 1,5 тыс. грн. Однако бронируя заранее, можно найти от 600 грн в сутки (1-комнатная).

— Апартаменты выгодно бронировать, если едет семья или большая компания. Преимущество апартаментов: кухня, довольно часто возможность раннего заселения/позднего выселения, расположение в самом центре, где отель будет стоить дороже. Если речь идет о небольших бюджетных отелях, то их стоимость будет примерно по цене апартаментов. Преимущество отелей — это больше похоже на отдых. Завтрак в ресторане вместо “бутербродов на кухне”, сервис, уборка номеров, дополнительные услуги в отеле (SPA, бар и т. д.), — рассказывает эксперт.

А еще — нет смысла бронировать на окраинах, рассматривайте расположение вокруг площади Рынок (+1 км), ведь там сконцентрировано больше всего достопримечательностей. Бронируйте только на проверенных международных платформах (по типу Booking или Airbnb) или с помощью туристических агентов, чтобы избежать мошенников.

Что попробовать во Львове

Львов — это о гастрономическом туризме. Средний чек в заведениях в центре Львова 250-300 грн на человека, однако даже в центре можно найти место, где перекусить или выпить кофе со львовским круассаном до 150 грн.

— Часто исторические достопримечательности являются дополнением к отдыху в тематических ресторанах с интересными фишками. Чего стоит только Крыивка с лозунгом для входа “Слава Украине”. После начала полномасштабной войны боксерская груша в Крыивке с изображением Путлера уже, наверное, и вовсе стерлась. Кстати, это заведение было открыто еще задолго до войны — в далеком 2007 году, однако не теряет актуальность и сегодня. Реберня под Арсеналом, Пьяная вишня, Мазох кафе — это не реклама, это действительно качественный продукт, который сделал Львов чрезвычайно привлекательным туристическим центром, — говорит Анна Третьяк.

Среди интересных заведений можем отметить Ресторацию Бачевских, где с 8 до 11 утра проходят завтраки по концепции: ты оплачиваешь 280 грн за вход и попадаешь на безлимитную шведскую линию.

Можно прийти на обед и попробовать журек по-львовски: это суп польский на галицкий манер, настоящий вид искусства, ведь для его приготовления нужно более 15 ингредиентов.

В центре Львова, конечно, есть продуктовые мини-магазинчики. Цены в них несколько выше, чем в супермаркетах, однако отойдя немного от центра (это за Оперным) и поднявшись вверх — как минимум АТБ к вашим услугам.

Что посмотреть во Львове

Приехав во Львов и попав на площадь Рынок, откуда все начинается, можно без проблем заказать экскурсию от 150 грн. Если вы здесь впервые, то турагенты рекомендуют начать утро именно со знакомства с городом. Причем темы на выбор у экскурсоводов разнообразные: Средневековый Львов, Подземелья Львова, Кофейный Львов, Вечерний Львов, Львов романтический, Австрийский Львов.

Стоит также посетить Доминиканский собор, Армянский собор, Бернардинский монастырь, Еврейское кладбище, Арсенал, церковь Святых Ольги и Елизаветы.

Вся концентрация достопримечательностей именно вокруг площади Рынок, которая внесена во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Однако если вы успели все обойти в первый день, рекомендуем пройтись по парку имени Ивана Франко до Дворца Потоцких, а затем к собору Св. Юра, величие которого поражает.

— Из-за войны ратуша и другие смотровые площадки во Львове закрыты, однако для того, чтобы сделать хорошую фотографию, есть несколько лайфхаков: например, подняться на террасу Гасовой Лямпы или Очень высокой кухни (там прозрачные купола, очень атмосферное место). Можно сделать 2 в 1: посетить новый памятник, открытый в 2019 году, Героям Небесной Сотни, но обязательно возьмите желто-голубые ленты для чествования Героев. В этом месте просто невероятная смотровая площадка! — советует Анна Третьяк.

Если же вы задержитесь во Львове хотя бы еще на день, рекомендуем поехать на экскурсию Золотая подкова Львовщины и увидеть Олесский замок, замок в Золочеве и Подгорцах. Они стоят внимания. Экскурсия длится аж 8 часов, планируйте заранее, стоимость 500 грн на человека.

Поскольку Львов туристическое место, понятно, что с сувенирными магазинами проблем здесь нет.

— Если вы любитель блошиных рынков, встречаемся возле памятника Ивану Федорову. Хороший сувенирный рынок есть еще возле Оперного театра, — отмечает эксперт.

В общем, во Львове вы чувствуете себя как дома — приветливые люди, повсюду звучит украинский язык, любой вопрос можно всегда решить. И кажется, что два дня достаточно, однако на самом деле каждый раз этот город может удивить чем-то новым. Сюда стоит возвращаться! А учитывая то, что для поездок за границу сейчас все дороги ведут через Львов — тем более.