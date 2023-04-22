куди поїхати на травневі свята 2023 в Україні

Щороку на травневі свята українці мали чимало вихідних. Проте Україна досі живе в умовах воєнного стану, тому додаткові вихідні скасовуються. Попри те, що у травні українці відпочиватимуть лише в суботу та неділю і матимуть вісім вихідних, бажання організувати короткий відпочинок не зникає.

Разом із туристичною агенткою Маргаритою Задовською Факти ICTV з’ясували, куди можна поїхати на травневі свята та у скільки обійдеться відпочинок.

Дніпро

Попри близькість регіону до бойових дій, туристичні маршрути ніхто не скасовував. Турагенти пропонують цікаві та, переконують, безпечні локації. Переважно – у сільській місцевості. Такі поїздки одноденні. Серед пропозицій — екскурсія на равликову ферму.

– Господарі на території своєї садиби зробили спеціальні теплиці, зону вигулу равликів. Також можна продегустувати равликів. Вартість цього року дещо збільшилася. Торік було дешевше. Цього року ціни піднялися десь на 20-30%. Така поїздка з Дніпра обійдеться у 750 грн. Дитячий квиток – 690 грн. У вартість входить трансфер, екскурсія, страхування, дегустація 6 видів равликів, діткам лимонад, дорослим – вино, – розповідає Маргарита Задовська.

Також популярні екскурсії на козину та крафтові ферми. Там можна скуштувати смачну молочну продукцію, прогулятися берегом річки та погратися з тваринами. Вартість поїздки – 560 грн.

Одеса

Море — ось чим Одеса приваблює відпочивальників. Та через війну в Україні купатися заборонено. Тож насолоджуватися доведеться, прогулюючись набережною або ж цікавими історичними місцями.

Доїхати до Одеси можна або потягом (вартість квитка від 740 грн в один бік), або машиною (від Києва їхати майже 7 годин).

Ціни на оренду нерухомості залишаються на рівні минулорічних. Орендувати квартиру коштуватиме від 550 до 1 500 грн. Готелі – на будь-який смак і гаманець.

Обов’язково варто відвідати Національний театр опери та балету, прогулятися Дерибасівською. А якщо не маєте клаустрофобії – в одеські катакомби. Це величезний підземний лабіринт під містом, який утворився після робіт з видобутку каменю ще у ХІХ столітті.

У роки Другої світової війни там ховався партизанський загін, а під час Холодної війни у катакомбах були побудовані протиатомні бункери. Вартість квитків – 150-200 грн.

Умань

Національний дендрологічний парк Софіївка – один із найбільших і найвідоміших дендрологічних парків України. Там – неперевершені краєвиди та унікальні рослини. Відвідувачі можуть покататися на катамаранах, човнах та гондолах.

Вартість вхідного квитка для дорослих – 70 грн. Для дітей шкільного віку – 40 грн.

А якщо буде бажання — на території парку є готель, у якому можна провести ніч. За проживання доведеться сплатити щонайменше 800 грн.

Кропивницький

Травень – один із найкращих місяців для відвідування цього міста. Туристів вабить місцевий дендропарк, де щороку розквітають мільйони тюльпанів, привезені з Нідерландів.

– Люди хочуть потрапити саме у травні. Там неймовірна краса. Чи не вся кольорова гама квітів. Це чудове місце для відпочинку з дітьми, бо на території парку є де погуляти малечі, – розповідає Маргарита Задовська.

У дендропарку понад 40 атракціонів на будь-який смак: дитячі, сімейні, екстремальні. Вхід до парку безкоштовний, проте якщо хочете скористатися якимось із атракціонів, при вході потрібно купити картку, яка коштує 20 грн. Заплатити за катання можна лише нею. На рахунок треба покласти суму, яку плануєте витратити на ту чи іншу карусель.

Кам’янець-Подільський, Чернівці, Хотин

Турагенти пропонують цікаву триденну подорож. У маршруті – одні з найдавніших місць України. Наприклад, Кам’янець-Подільська фортеця, що належить до Семи чудес України, чи водоспад Кам’янець, що розташований поруч із містом.

Поїздка обійдеться для дорослого у 4 150 грн. У вартість входить проїзд, проживання та екскурсії.

– Три дні ми будемо на Поділлі. У нас маршрут такий: перший день – Кам’янець-Подільський. Гуляємо містом з екскурсоводом. Обов’язково відвідуємо Кам’янець-Подільську фортецю, обідаємо та їдемо в Бакоту. Там монастир. Ночуємо в Кам’янці-Подільському. Другий день – їдемо в Хотин, екскурсія фортецею. Далі переїжджаємо в Чернівці. Обов’язково для відвідин університет – це родзинка цього міста, – розповідає Маргарита Задовська.

Львів

Львів у травні є особливо привабливим через поєднання налитих зеленню дерев і середньовічної архітектури. Там кожен будинок, квартал чи провулок дихають історією.

Турагенти обов’язково радять внести у перелік відвідування:

Собор Св. Юра – найзнаменитіша пам’ятка епохи бароко в Україні. Всередині храму є копія Туринської Плащаниці, чудотворна ікона Теребовлянської Богородиці, мощі святих.

Домініканський і Бернардинський собори, Єзуїтський костел – найкрасивіші споруди Львова, Латинський катедральний собор, Вірменська церква, Старовинний театр імені графа Скарбека, Оперний театр ім. Соломії Крушельницької, а також проспект Свободи.

Оренда житла стартує від 700 грн, залежно від побажань туриста.