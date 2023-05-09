Женщина случайно улетела за 1450 км от места назначения. Все из-за ошибки сотрудников аэропорта, которые посадили клиентку не на тот рейс.

Беверли Эллис-Хебард направлялась из Филадельфии в Джексонвилл, но оказалась на Карибах.

Перед посадкой в аэропорту женщина спросила у сотрудника, успеет ли она сходить в уборную, на что ей сказали, что есть 20 минут до взлета.

По возвращению на место ожидания для посадки она заметила, что самолет уже почти полностью “забит”, а дверь вскоре закроется. Во время измерения габаритов ручной клади Беверли поцарапала руку.

После этого сотрудница аэропорта в спешке провела ее в самолет, где стюардесса обработала раны и заявила, что женщина сможет расслабиться после приземления на Ямайке.

— Я рассмеялась и сказала, что с удовольствием поехала бы на Карибы, но у меня есть пляж там, где я живу — в Джексонвилле, — ответила стюардессе пассажирка.

Как оказалось, рейс был заменен в последнюю минуту, и Беверли улетела на почти 1500 км от ожидаемого места назначения. Наибольшей проблемой было то, что женщина не взяла с собой паспорт, поскольку перелет был в пределах одной страны.

Власти Ямайки разрешили Эллис-Хебард остаться на трапе самолета, который технически считается территорией США. Экипаж оставался с ней на судне аж до самого вылета в Филадельфию, который состоялся через несколько часов.

Представители перевозчика Frontier Airlines публично извинились перед женщиной, вручили ей ваучер на перелеты на $600, а также вернули деньги за пропущенный рейс.

Ранее австралийку Джессику Ли оштрафовали на $2 664 за недоеденный сэндвич Subway в аэропорту. Как оказалось, она не задекларировала свою еду, где неуказанными были два ингредиента — салат и курица. Впрочем, в ресторане отреагировали на инцидент и оплатили штраф девушки.