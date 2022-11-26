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Без режима полета: в самолетах компаний ЕС разрешат пользоваться 5G

26 ноября 2022, 11:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
самолет, літак
Источник: Depositphotos

На борту самолетов европейских авиакомпаний появится беспроводная связь формата 5G. Это значит, что стюардессы больше не будут просить пассажиров включить на смартфонах опцию полетного режима.

Связь будет обеспечиваться благодаря специально установленному на борту оборудованию — pico-cell. Именно оно свяжет бортовую систему со спутником, откуда сигнал будет транслироваться на землю.

Будут доступны и другие функции смартфона — пассажиры смогут звонить, писать сообщения, проверять почту, смотреть видео, играть в видеоигры и другое.

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Специально для звонков планируется выделить заблаговременно зарезервированные еще в 2008 году частоты, которые сейчас используются по другому назначению. Такие изменения должны произойти не позднее июня 2023 года.

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Источник
BBC Русская служба
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Літаки
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