Жінка випадково полетіла за 1450 км від місця призначення. Усе через помилку співробітників аеропорту, які посадили клієнтку не на той рейс.

Беверлі Елліс-Гебард прямувала з Філадельфії до Джексонвілла, але опинилася на Карибах.

Перед посадкою в аеропорту жінка запитала у співробітника, чи встигне вона сходити до вбиральні, на що їй сказали, що є 20 хвилин до вильоту.

Повернувшись на місце очікування для посадки, вона помітила, що літак уже майже повністю “забитий”, а двері незабаром зачиняться. Під час вимірювання габаритів ручної поклажі Беверлі подряпала руку.

Після цього співробітниця аеропорту поспіхом провела її в літак, де стюардеса обробила рани й заявила, що жінка зможе розслабитися після приземлення на Ямайці.

– Я розсміялася і сказала, що із задоволенням поїхала б на Кариби, але в мене є пляж там, де я живу – у Джексонвіллі, – відповіла стюардесі пасажирка.

Як виявилося, рейс замінили в останню хвилину, тож Беверлі полетіла на майже 1500 км від очікуваного місця призначення. Найбільшою проблемою було те, що жінка не взяла з собою паспорт, оскільки переліт був у межах однієї країни.

Влада Ямайки дозволила Елліс-Гебард залишитися на трапі літака, який технічно вважається територією США. Екіпаж залишався з нею на судні аж до самого вильоту до Філадельфії, що відбувся за кілька годин.

Представники перевізника Frontier Airlines публічно перепросили жінку, вручили їй ваучер на перельоти на $600, а також повернули гроші за пропущений рейс.

Раніше австралійку Джессіку Лі оштрафували на $2 664 за недоїдений сендвіч Subway в аеропорту. Як виявилося, вона не задекларувала свою їжу, де незазначеними були два інгредієнти – салат і курка. Утім, у ресторані відреагували на інцидент і оплатили штраф дівчини.