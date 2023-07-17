Чистые пляжи, кристально прозрачное море изумрудного и бирюзового цветов, разнообразные морские развлечения и шумная ночная жизнь. Это все об Италии, которая ежегодно манит тысячи туристов на отдых.

В Италии можно не только полежать на фантастическом пляже, но и посмотреть памятники культуры, известные на весь мир. Однако определиться с местом отдыха непросто, поскольку итальянское побережье предлагает огромное количество курортов на любой вкус и кошелек. Поэтому вместе с туристическим экспертом Юлией Жолтышевой мы расскажем о лучших курортах Италии.

Где отдохнуть в Италии — топ курортов на материке

Адриатическая Ривьера

Адриатика в Италии занимает первое место по возможности приема туристов. Отдых сочетает древние монастыри, крепости, современную архитектуру, море и развлекательные заведения.

Ближайшие аэропорты — Римини и Анкона. Отдых с авиаперелетом из Варшавы на неделю на этих курортах будет стоить от €530 за человека с завтраками.

Популярные места:

Апулия — можно комбинировать отдых на море и посещать архитектурные объекты;

Гроттаммаре (Пальмовая Ривьера) — очень популярный шопинг и дискотеки;

Каттолика — идеальное место для семейных каникул, много развлечений для детей;

Риччоне — его выбирают для элитного отдыха. Расположен неподалеку от Римини.

Плюсы региона:

наличие развитой инфраструктуры (кафе, магазины, парки развлечений);

близость к популярным экскурсионным городам (Рим, Флоренция);

сочетание пляжного отдыха с активным спортивным.

Лигурийская Ривьера

Это узкая прибрежная полоса между Лигурийским морем, Приморскими Альпами и Апеннинами, протянувшимися от Французской Ривьеры до границы Тосканы. Регион славится теплым изумрудным морем и чистым горным воздухом.

Ближайшие аэропорты — Генуя, Милан, Турин.

Популярные курорты:

Алассио — пляжи с кварцевым уникальным песком;

Леванто — именно здесь отдыхает итальянская элита;

Леричи — для спокойного отдыха;

Сан-Ремо — делюкс-отдых с казино и бутиками.

Плюсы региона:

близость к Франции (Ницца, Канны, о.Корсика) и к Монако;

Генуя — рядом один из крупных портов Италии, именно из него отправляется много круизных лайнеров.

Юлия Жолтышева говорит, сейчас среди украинцев набирает популярность отдых именно на круизах. Если сравнивать его с гостиничным, то он выигрывает по стоимости и качеству услуг на борту.

— Круиз на шесть ночей (не в сезон — это апрель или октябрь-ноябрь) можно найти за €260 на одного человека. В стоимость входит проживание на шикарном лайнере с трехразовым питанием и безалкогольными напитками. Плюс, это прекрасная возможность просыпаться каждое утро в новом городе и даже стране, и выходить на берег с экскурсией. Рекомендую круизный отдых, тем более большинство лайнеров, которые ходят по Средиземноморью, итальянские, — говорит она.

Тосканская Ривьера

Завораживает своей красотой даже тех туристов, которые объездили весь мир. Там чистейший воздух с ароматом сосен и цветов, а море — чистое и бирюзовое. Именно поэтому на побережье расположены виллы богатых и знаменитых итальянцев. Ближайшие аэропорты: Рим, Милан, Генуя.

Популярные курорты:

Ливорно;

Пиза;

Гроссето;

Сан-Винченцо;

Форте-Дель Марми.

Плюсы региона:

близость к основным экскурсионным городам (Пиза, Флоренция, Милан, Рим);

комбинация пляжей и виноградников региона;

природа (Апуанские Альпы и Металлоносные холмы);

множество музеев и архитектурного наследия.

Туры на неделю из Польши стартуют от €570 за человека, без питания.

Отдых на островной части Италии: какие курорты выбрать

Остров Искья

Это самый большой остров Неаполитанского залива и один из фешенебельных курортов Италии. Именно там — известные на весь мир и невероятно полезные термальные источники.

Самая известная достопримечательность — Арагонский замок. Сейчас это частное владение, которое открыто для туристов. А еще на острове есть три вулкана. Они безопасны, последнее извержение было в 1301 году.

— Добраться туда просто. Между портом Неаполя и островом курсируют паромы и катера. Поездка займет от 40 мин до 1,5 ч, в зависимости от вида транспорта. Билет стоит около €45. Что касается стоимости туров, то поездка из Варшавы на неделю обойдется от €370 за человека. В цену входит авиаперелет, завтраки и стоимость парома, — рассказывает туристический эксперт.

Популярные курорты:

Картаромана — имеет непревзойденный вид на остров;

Марина-деи-Марорти — курорт с песчаными пляжами;

пляж Цитара.

Плюсы острова:

термальные источники;

Арагонский замок;

близость к экскурсионным объектам Везувия и Помпеи.

Остров Капри

Известный курорт еще со времен Римской империи. Визитная карточка острова — Голубой грот с бирюзовой водой. Больших песчаных пляжей на острове нет. Преимущественно всюду бухты с обрывистыми скалами, гротами и галечными пляжами.

— На острове есть два населенных пункта: Капри и Анакапри. В первом сосредоточено большинство ресторанов, магазинов, баров, ночных клубов. То есть, если хотите шумно отдыхать, то вам туда, а вот второй больше подходит для любителей спокойного отдыха, — советует Юлия Жолтышева.

Добраться на остров можно или катером, или паромом. Рейсы есть из Неаполя, Сорренто, Салерно, Позитано или с острова Иския. Поездка обойдется в €45.

Популярные курорты:

Капри — шумный и танцевальный;

Анакапри — более спокойный.

Плюсы этого региона:

много императорских вилл;

голубой грот;

известная финикийская лестница.

Остров Сицилия

Это самый южный и самый темпераментный остров и регион Италии с действующим вулканом Этна. Омывается тремя морями: Средиземным, Ионическим и Тиренским. Его жизнь, культура, быт сильно отличаются от материковой части страны.

— Этот остров каким-то удивительным образом вобрал в себя все самое лучшее из Италии. Одна из особенностей острова — огромное количество храмов, каждый из которых является ценнейшим памятником архитектуры и истории. А еще Сицилия — рай для туристов, которые любят рыбу, — рассказывает туристический эксперт.

Ближайшие аэропорты — Катания или Палермо. Туры из Варшавы на семь ночей стартуют от €450 за человека, без питания.

Плюсы региона:

экскурсии в города Корлеоне и Сиракузы;

пляжи.

Остров Сардиния

Солнечный средиземноморский остров, не похожий на другие. С хорошо развитой инфраструктурой, респектабельными отелями, белоснежными пляжами и комфортным климатом.

— Сардиния предлагает привлекательное сочетание природной красоты, солнечных пляжей и исторических руин. Путеводители обещают 597 км самых красивых пляжей. Это один из самых элитных островов для отдыха в Средиземном море. Там можно встретить мировых звезд и миллионеров. Потому что именно сюда приплывают их частные яхты (к берегам Коста Смеральды), — рассказывает Юлия Жолтышева.

Ближайшие аэропорты: Кальяри (юг), Альгеро и Ольбия (север). Отдых с вылетом из Варшавы на неделю стартует от €620 за человека, с завтраками.

Плюсы острова:

самые живописные пляжи;

множество спортивных развлечений, водных и наземных (вело, треккинг, яхтинг, виндсерф);

проводится фестиваль Iron man;

много археологических находок (город Нори, нураги — башни из камня);

богатая природа (гроты, водопады);

на севере острова чистейший архипелаг, национальный парк Ла Маддалена и французский остров Корсика, где родился Наполеон.

Автобусные туры в Италию

К слову, отправиться на отдых в Италию можно и автобусом. Чаще всего турагенты предлагают комби-тур, то есть сочетание экскурсий с отдыхом на море. Однако учитывайте, что ехать автобусом, например, из Львова, придется более 40 ч.

— Автобусы также отправляются из Киева, но это еще добавьте минимум восемь часов дороги. К тому же неизвестно, какая будет ситуация на границе, можно простоять в очереди еще несколько часов. Что касается цен, то стоимость такого тура на восемь дней (из них два ночных переезда) и пять ночей на море, на курорте Лидо ди Езоло, €325 за человека, — говорит Юлия Жолтышева.

Когда лучше ехать в Италию

Лучшие месяцы для отдыха в Италии — вторая половина июня и сентябрь.

— Главное, не выбирайте для отдыха август. Потому что именно в этот период почти все итальянцы берут отпуска, в результате чего цены в отелях максимальные, и многое для туристов из локального бизнеса в Италии не работает. Я бы советовала сентябрь — море еще теплое, цены меньше и туристов также меньше, — говорит туристический эксперт.

Вообще, Италия — очень разнообразная и впечатляющая. Это страна, где каждый найдет что-то для себя интересное и невероятное по душе и кошельку.