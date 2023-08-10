Хочу увидеть мир! 96-летняя украинка получила загранпаспорт и едет в Амстердам

96-летняя Наталья Коспа из Ровенской области получила свой первый загранпаспорт и планирует путешествие в Амстердам. Документ женщине вручили 9 августа.

На такой шаг жительница Александрии пошла, чтобы увидеться с внучкой, которая после знакомства с иностранцем переехала жить за границу.

— Я связана с ней кровно и душой, они сюда приезжают, а я хочу увидеть, где они и как там. Я уже в 1977 году Союз объездила, облетела, пароходом объехала, это мне не впервые. Но это риск, уже не те года, чтобы это выдержать. Но дух выдержит, — говорит Наталья Коспа.

После путешествия в Амстердам женщина обещает вернуться в Украину.

— Хочу увидеть мир. Я много книг читала, я знаю, что, где и как. Так я хочу еще и своими глазами увидеть. В Украину вернусь, потому что долго нигде не могу быть — не хочу умирать нигде, только в Украине, — уверяет женщина.

Сейчас Наталья Коспа — самая старшая жительница области, которая оформила загранпаспорт в 2023 году. Всего с начала года миграционная служба выдала восемь документов украинцам, которым исполнилось 90 и более лет.