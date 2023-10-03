Бельгийской туристке грозит тюремное заключение за “кражу” камней в Турции.

Женщину обвинили в “контрабанде археологических артефактов” после того, как она подобрала три камня в Манавгате, городе на востоке Анталии.

Туристка упаковала камни в чемодан, чтобы забрать домой и поместить в свой аквариум.

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Ким Мергитс и ее мужа остановили в аэропорту, когда они возвращались с отдыха. Теперь туристке грозит штраф или потенциальный тюремный срок.

Камни отправили на анализ в музей Анталии. Эксперты выяснили, что два из трех камней были мраморными “кусками напольного покрытия”, а третий “был архитектурным украшением”.

Анализ показал, что камни действительно находятся под защитой турецкого закона о защите культурных и природных ценностей, поэтому их запрещено вывозить из страны.

Сейчас Мергитс находится под стражей в Турции в ожидании суда.

По данным Министерства Европы и иностранных дел Франции, Турция “жестоко регулирует” и “наказывает” лиц, признанных виновными в мошенничестве по “экспорту культурных ценностей и древних артефактов”.

Источник: LadBible