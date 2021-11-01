Куда поехать на отдых зимой в Украине

Зима — всегда сказочная. Поэтому так хочется поехать на отдых в это время. Но куда именно отправиться зимой в Украине? Факты ICTV расскажут вам о 10 лучших местах, куда можно поехать на отдых.

Бехтеры

Зима — лучшее время, чтобы оздоровиться и погреться в термальных водах. Одно из таких мест в Украине — село Бехтеры в Херсонской области.

Там обустроены три купальни, две из них — насыщены полезными минеральными элементами. Зимой здесь не очень холодно и почти нет снега через горячие потоки, которые иногда достигают 70°С.

Однако пока гейзер дойдет до купален, вода охладится до комфортной температуры. Также там есть лечебные грязи. Они насыщены бромом, йодом и бором.

Как доехать: поездом до Херсона, а дальше пересесть на маршрутное такси или автобус, которым вы доедете до деревни Облои, затем к месту назначения нужно будет идти пешком около 30 мин.

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Пирогов

Один из крупнейших музеев под открытым небом в Украине находится в южной части Киева. Зимой он приобретает особую атмосферу.

Огромную территорию со старинными домами, ветряными мельницами не обходишь и за день. Поэтому если вы хотите окунуться в украинскую историю и стать хотя бы на мгновение ее частью, то стоит посетить именно это место.

Как доехать: из Киева можно добраться на троллейбусе №11 или маршрутных такси №156, 172, 576, 496.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valerie▪️Life in China (@rie.veil)

Парк Киевская Русь

Деревянные сооружения и рыцарские поединки — все это вы сможете увидеть в парке Киевская Русь. Также там можно переночевать.

Поэтому это будет отличной возможностью окунуться полностью в средневековую Украину на выходные. Там часто проводят различные мастер-классы. А также можно попробовать оседлать коня.

Как доехать: из Киева от станции м. Выдубичи едет автобус в 9:45 и 18:20, однако часто водитель отправляется по заполненности; автомобилем нужно будет ехать в село Копачи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Парк Київська Русь (@parkkyivrus)

Батурин

Чтобы попасть в казацкую эпоху, можно съездить не только в Запорожье и на Хортицу, но и в Батурин, который находится в Черниговской области.

Там можно переночевать и походить с экскурсией по тропинкам, которыми ходил величественный гетман Богдан Хмельницкий.

Как доехать: поездом или автобусом в Чернигов, а дальше сделать пересадку на автобус до Батурина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maksym Rybnytskyi (@max.rybnytskyi)

Львов

Львов — точно один из самых романтических городов Украины. В зимнее время года он приобретает особое очарование и сказочность.

Там вы можете пройтись по улицам центра, увидеть с вершины ратуши все виды города, а также попробовать самый вкусный в мире горячий шоколад и кофе.

Как доехать: поездом или автобусом, которые ездят почти из любых крупных городов Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Украина (@ukraina_today)

Буковель

А если вы сторонник активного отдыха, то вам стоит посетить Буковель и попробовать себя в катании на лыжах или сноуборде или просто весело спуститься с горки на санях.

А гуцульский колорит позволит вам окунуться в невероятно интересные украинские традиции. А также не забудьте полюбоваться заснеженными горами и замерзшими водопадами.

Как доехать: поездом до Ивано-Франковска, а далее автобусом или трансфером в село Поляница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MAKSYM | TRAVEL (@withmazur)

Одесса

Отдых на море может быть не только летом. Ведь так прекрасно прогуляться по набережной и просто насладиться пейзажами. Также попробуйте посетить Одесский художественный музей. Там есть картины Айвазовского, зарисовки Шевченко и необычные произведения современных художников.

По Одессе прогуляться тоже интересно. Аутентичные улочки и кафе дают возможность отдохнуть по полной и перезарядиться.

Как доехать: поездом или автобусом, которые ездят почти из любых крупных городов Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна (@yanagodenko)

Черновцы

Если Львов, Карпаты или Одесса вас не привлекают, то стоит попробовать посетить Черновцы. Ведь именно там расположен один из самых красивых университетов Украины.

Да и улочки могут вас удивить. Обязательно прогуляйтесь по ним в зимнее время года и зайдите насладиться вкусом местного кофе.

Как доехать: поездом из любой точки Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Никита Николаев (@nikita.photon)

Ужгород

Ужгород — не менее интересный, чем другие описанные города. Он находится на реке Уж и имеет интересную архитектуру. В частности, там непременно стоит посетить музей народного художника Андрея Коцки или галерею современного искусства Илько.

А также попробуйте устроить себе необычный квест и отыщите все минискульптуры города.

Как доехать: поездом или автобусом, которые ездят почти из любых крупных городов Украины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nataly Kanyshyna (@nataly_kanyshyna)

Мукачево

Город имеет много интересной архитектуры. Особенно стоит посетить церковные достопримечательности — Кафедральный костел Святого Мартина и часовню Святого Иосифа. Они украшены чрезвычайно красивыми росписями, фресками и барельефами.

Вы можете посетить город в период Старого Нового года. В этот день там ежегодно проводится фестиваль домашнего вина Красное вино.

Как доехать: поездом из любой точки Украины.