Закарпатье — одно из самых любимых мест отдыха туристов не только из Украины. Там действительно есть на что посмотреть. Исторические и природные достопримечательности поражают.

Из-за желания людей постоянно изучать и исследовать тропы региона, сейчас почти не осталось мест без туристов. Но есть малоизвестные места Закарпатья. Факты ICTV расскажут вам, где отдохнуть на Закарпатье.

Дендропарк Дереновка

В коллекции дендропарка – более пяти тысяч видов и сортов растений со всего мира. А еще – немалый парк скульптур. Там есть на что посмотреть в любое время года.

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— Осень — прекрасное время для прогулок по дендропарку. Кстати, расположен он на территории санатория Дереновская купель. Еще с XVI века местность считалась целебной. Известные купцы приезжали туда, чтобы напиться минеральной воды, — рассказывает Александр Гуртовой.

Сейчас заведение в течение года принимает туристов. На территории есть бассейны и спа-комплекс. За сутки придется заплатить минимум 2 тыс. грн. В стоимость входит проживание и процедуры. Но можно и просто приехать на прогулку.

Дендропарк расположен рядом с Ужгородом, в селе Нижнее Солотвино.

Парк Шенборна в Воеводино

Если вы хотите вернуться во времена графов, покататься на лошадях или просто насладиться тишиной — то вам точно в парк Шенборна, который является копией знаменитого австрийского парка XVII века. Именно в те времена закарпатскими землями владели представители старинного аристократического немецко-австрийского рода Шенборнов. Жемчужиной парка является озеро Тур.

— Форма озера — точная копия контуров Австро-Венгерской империи во времена Габсбургов. На берегу водоема можно отдохнуть на скамейках с гербами государств, к которым когда-то принадлежало Закарпатье на протяжении всей своей истории существования. Их 22, — рассказывает Александр Гуртовой.

Неподалеку озера — кельтский сад и календарь друидов. Любителям спорта и активного отдыха там тоже есть чем заняться. От пеших прогулок до экстремальных видов спорта, от стрельбы из лука до катания на лошадях. Все развлечения можно заказать в комплексе отдыха Воеводино. Он расположен на территории парка.

Так, за полчаса катания на лошадях придется заплатить 500 грн. Выехать в горы с инструктором на час за двоих будет стоить 1 600 грн. Аренда велосипеда на час — 200 грн.

Расположен парк Шенборна на Закарпатье в селе Турья Пасека.

Село Ждениево

Здесь развит сельский зеленый туризм. Село расположено над рекой Жденивкой, у подножия Водораздельного хребта. Там чистый воздух и родниковая вода. А еще можно собирать лесные травы и грибы.

Популярными среди гостей поселка являются велосипедные прогулки. В Ждениево есть несколько пунктов проката велосипедов и снаряжения.

— Среди развлечений — можно порыбачить в местной реке, или же пойти в поход на гору Пикуй и Высокий камень. Также достоин внимания самый большой в украинских Карпатах бункер в селе Грабовница. Это уникальный военный объект линии Арпада времен Второй мировой войны, — советует туристический эксперт.

Доехать до Ждениево можно или прямым поездом Киев — Воловец, Одесса — Воловец, или Львов — Воловец, а уже с вокзала или рейсовым автобусом, или воспользоваться услугами такси. До железнодорожной станции Воловец — 26 км.

Село Велятино

Велятино расположено в Хустском районе Закарпатской области. Говорят, что поселок существовал еще в XIII веке. Сегодня известен прежде всего, как место с минеральными и термальными водами, температурой более 36°C.

— Говорят, что вода способствует лечению сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата и гинекологических заболеваний. Хлоридно-натриевые и борно-бромные воды имеют повышенное содержание йода. Есть чем здесь заняться и любителям активного отдыха — можно покататься на джипах, или же подняться на гору Чабрин или Гаркай, — советует туристический эксперт.

Село Солотвино

Известен поселок соляными пещерами, шахтами, озерами. Говорят, что вода обладает целебными свойствами. Озера в Солотвино часто сравнивают с Мертвым морем, что неудивительно, ведь по степени минерализации они почти идентичны.

— Кунигунда — так называется самое большое озеро в Солотвино. Местные грязи лечат заболевания кожи и костей, потому что имеют бактерицидный и противовоспалительный эффект. А еще температура воды в озере не опускается ниже 17 градусов в течение всего года. Поэтому в Солотвино можно ехать в любое время года, — рассказывает Александр Гуртовой.

Доехать можно или автомобилем или поездом из Ужгорода и Львова. Также ездят автобусы, ими доехать до баз отдыха поселка можно из Одессы, Свалявы, Мукачево, Хуста и Франковска.