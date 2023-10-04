Закарпаття – одне з найулюбленіших місць відпочинку туристів не лише з України. Там справді є на що подивитися. Історичні та природні пам’ятки вражають.

Через бажання людей постійно вивчати й досліджувати стежки регіону, нині майже не лишилося місць без туристів. Але є маловідомі місця Закарпаття. Факти ICTV розкажуть вам, де відпочити на Закарпатті.

Дендропарк Деренівка

У колекції дендропарку – понад п’ять тисяч видів і сортів рослин із усього світу. А ще – чималий парк скульптур. Там є на що подивитися будь-якої пори року.

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– Осінь – чудова пора для прогулянок дендропарком. До речі, розташований він на території санаторію Деренівська купіль. Ще з XVI століття місцина вважалася цілющою. Відомі купці приїздили туди, щоб напитися мінеральної води, – розповідає Олександр Гуртовий.

Нині заклад впродовж року приймає туристів. На території є басейни та спа-комплекс. За добу доведеться сплатити щонайменше 2 тис. грн. У вартість входять проживання і процедури. Але можна й просто приїхати на прогулянку.

Дендропарк розташований поруч з Ужгородом, у селі Нижнє Солотвино.

Парк Шенборна у Воєводино

Якщо ви бажаєте повернутися в часи графів, покататися на конях чи просто насолодитися тишею – то вам точно в парк Шенборна, який є копією знаменитого австрійського парку XVII століття. Саме у ті часи закарпатськими землями володіли представники старовинного аристократичного німецько-австрійського роду Шенборнів. Перлиною парку є озеро Тур.

– Форма озера – точна копія контурів Австро-Угорської імперії за часів Габсбургів. На березі водойми можна відпочити на лавках із гербами держав, до яких колись належало Закарпаття впродовж усієї своєї історії. Їх 22, – розповідає Олександр Гуртовий.

Неподалік озера – кельтський сад і календар друїдів. Любителям спорту й активного відпочинку там теж є чим зайнятися. Від піших прогулянок до екстремальних видів спорту, від стрільби з лука до катання на конях. Усі розваги можна замовити у відпочинковому комплексі Воєводино. Він розташований на території парку.

Так, за пів години катання на конях доведеться сплатити 500 грн. Виїхати у гори з інструктором на годину за двох коштуватиме 1 600 грн. Оренда велосипеда на годину – 200 грн.

Розташований парк Шенборна на Закарпатті у селі Тур’я Пасіка.

Село Жденієво

Тут розвинений сільський зелений туризм. Село розташоване над річкою Жденівкою, у підніжжі Вододільного хребта. Там чисте повітря та джерельна вода. А ще можна збирати лісові трави та гриби.

Популярними серед гостей селища є велосипедні прогулянки. У Жденієво є кілька пунктів прокату велосипедів і спорядження.

– Серед розваг – можна порибалити у місцевій річці, або ж піти у похід на гору Пікуй чи Високий камінь. Також вартий уваги найбільший в українських Карпатах бункер у селі Грабівниця. Це унікальний військовий об’єкт лінії Арпада часів ІІ Світової війни, – радить туристичний експерт.

Доїхати до Жденієво можна або прямим потягом Київ – Воловець, Одеса – Воловець, чи Львів – Воловець, а вже з вокзалу або рейсовим автобусом, або скористатися послугами таксі. До залізної станції Воловець – 26 км.

Село Велятино

Велятино розташоване у Хустському районі Закарпатської області. Подейкують, що селище було ще в XIII столітті. Сьогодні воно відоме насамперед як місце з мінеральними і термальними водами, температурою понад 36°C.

– Кажуть, що вода сприяє лікуванню серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також опорно-рухового апарату та гінекологічних захворювань. Хлоридно-натрієві та борно-бромні води мають підвищений вміст йоду. Є чим тут зайнятися і любителям активного відпочинку – можна покататися на джипах, або ж піднятися на гору Чабрин чи Гаркай, – радить туристичний експерт.

Село Солотвино

Відоме селище соляними печерами, копальнями, озерами. Кажуть, що вода має цілющі властивості. Озера у Солотвині часто порівнюють із Мертвим морем, що не дивно, адже за ступенем мінералізації вони майже ідентичні.

– Кунігунда – так називається найбільше озеро в Солотвино. Місцеві грязі лікують захворювання шкіри та кісток, бо мають бактерицидний і протизапальний ефект. А ще – температура води в озері не опускається нижче від 17 градусів впродовж всього року. Тому в Солотвино можна їхати будь-якої пори, – розповідає Олександр Гуртовий.

Доїхати можна або автомобілем або ж потягом з Ужгорода та Львова. Також їздять автобуси, ними дістатися до баз відпочинку селища можна з Одеси, Сваляви, Мукачева, Хуста та Франківська.