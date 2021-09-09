Одесса не остается без туристов даже в сентябре. Бархатный сезон в самом разгаре — люди наслаждаются морем даже осенью. О ценах на жилье в легендарном городе узнавали Вікна новини.

Хотя температура воздуха в Одессе — 20° С, на пляжах полно отдыхающих. Они купаются в еще теплом и прозрачном море. Главное — без медуз.

После лета цены на проживание снизились на треть. Гостиничный комплекс с домиками, которым руководит Владимир, расположенный на первой линии от моря — в стоимость входит пользование частным пляжем и завтраки. По его словам, наибольшей популярностью пользуются туры выходного дня.

— Если летом цена была от 4 тыс. грн и до 8-9 тыс., то сейчас — от 2 800 грн. После 15 сентября цены еще упадут — от 2 тыс. и до 4 тыс. Пока температура воды и воздуха достаточно комфортная, у нас 70-80% загрузки так и остается. Пик приходится на пятницу, субботу на воскресенье — часто приезжают киевляне отдохнуть на выходные, — рассказывает отельер Владимир Осадчук.

Бархатный сезон в Одессе продлится до середины октября, чтобы привлечь отдыхающих — в департаменте культуры и туризма запланировали кучу интересных мероприятий.

Итоги нынешнего курортного сезона в Одессе будут подведены в конце октября. Но уже сейчас можно уверенно сказать, что в этом году туристов однозначно больше, чем в первый пандемический год.

Цены на проживание в Одессе на День Независимости неприятно удивляли — за комфортные условия проживания на 4 дня в отеле пришлось платить от 10 тыс. грн. Всего за 2 500 грн в день можно было насладиться минимальными удобствами для жизни — кондиционером, телевизором и отдельным санузлом.