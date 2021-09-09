Одеса не залишається без туристів навіть у вересні. Оксамитовий сезон у самому розпалі — люди насолоджуються морем навіть восени. Про ціни на житло у легендарному місті дізнавалися Вікна новини.

Хоча температура повітря в Одесі – 20° С, на пляжах повно відпочивальників. Вони купаються в ще теплому та прозорому морі. Головне — без медуз.

Після літа ціни на проживання знизилися на третину. Готельний комплекс із будиночками, яким керує Володимир, розташований на першій лінії від моря — у вартість входить користування приватним пляжем та сніданки. За його словами, найбільшою популярністю користуються тури вихідного дня.

– Якщо влітку ціна була від 4 тис. грн і до 8-9 тис., то зараз — від 2 800 грн. Після 15 вересня ціни ще впадуть — від 2 тис. і до 4 тис. Поки температура води та повітря досить комфортна, у нас відсотків 70-80% завантаження так і залишається. Пік припадає на п’ятницю, суботу на неділю — часто приїжджають кияни відпочити на вихідні, — розповідає готельєр Володимир Осадчук.

Оксамитовий сезон в Одесі триває до середини жовтня, аби привабити відпочивальників — у департаменті культури та туризму запланували чимало цікавих заходів.

Підсумки нинішнього курортного сезону в Одесі підбиватимуть в кінці жовтня. Але вже зараз можна впевнено сказати, що цьогоріч туристів однозначно більше, ніж у перший пандемічний рік.

Ціни на проживання в Одесі на День Незалежності неприємно вражали — за комфортні умови проживання на 4 дні в готелі довелося платити від 10 тис. грн. Всього за 2 500 грн в день можна насолодитися мінімальними зручностями для життя — кондиціонером, телевізором і окремим санвузлом.