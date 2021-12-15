“Немецкий” Киев и Черновцы: пешие и бесплатные маршруты по городу

Горячая, как мамин пирожок тема! Готовьте телефоны и ноги. Квизовые, пешие и абсолютно бесплатные маршруты по немецкому Киеву и Черновцам готовы.

Вас ждут места, связанные с историей и историями немцев в Украине. Все, что для этого нужно – свободное время и смартфон в кармане.

Проходя квест, вы перенесетесь в 18 век, когда немец Иоганн Гейтер решил важную проблему многих киевлян. Вы прочитаете о первом электрическом трамвае, а также одном известном урбанисте и его ноу-хау на Крещатике.

Расширите словарный запас, выясните значение слова Gedankendach, а также узнаете почему Стивен Спилберг мог бы снять свой всемирно известный фильм Список Шиндлера в Черновцах.

Под таким ракурсом на Киев и Черновцы вы еще не смотрели! На немецкие Киев и Черновцы. Маршруты по Киеву и Черновцам – это украинская часть проекта Другой ракурс.

О проекте

Другой ракурс – проект, созданный в рамках программы MEET UP! Youth for Partnership.

Он дает возможность в доступной, квизовой форме углубиться в немецко-украинские отношения, историю и культуру, узнать больше о жизни украинцев в Германии и немцев – в Украине, а также посмотреть на знакомые улицы и привычные здания под другим ракурсом.

Участники проекта и менторы не только из Киева и Черновцов, но и из Берлина и Мюнхена разработали четыре маршрута для мобильного приложения WalQlike.

Эти пешие прогулки совершенно бесплатны и доступны на разных языках. Они ориентированы не только на украинцев или немцев. Маршруты созданы для всех, кто интересуется искусством, архитектурой, культурой и историей.

Кратко о главном

2 страны;

4 города;

16 участников;

45 локаций;

1 немецко-украинский проект – Другой ракурс.

Об организаторах

Проект разработали и претворили в жизнь штутгартская организация Ukrainisches Atelier für Kultur & Sport e.V. и Черновицкий ОО Украинско-немецкое культурное общество г. Черновцы при финансовой поддержке фонда Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) и Министерства иностранных дел Германии.

Руководитель проекта: Таня Иванченко и Ксеня Фукс.

О маршрутах немецкими Киевом и Черновцами, а также украинским Берлином и Мюнхеном вы сможете узнать в журнале Gel[b]lau (https://gelblau.net/).

Сами же маршруты ищите в мобильном приложении WalQlike (https://walqlike.com/quest/349). Одним словом – качайте, читайте и смотрите на привычный мир под другим ракурсом!