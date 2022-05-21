Опасные для посещения: список парков Киева, где не стоит гулять

В Киеве до сих пор действителен запрет посещения определенных зеленых зон. Чтобы уберечь столицу от оккупации, проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником.

Неразорванных снаряды, мины и авиационные бомбы до сих пор остаются на территории Киева и несут опасность для жителей.

Наиболее загрязненными оказались окраины города, где были боевые столкновения в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.

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Именно поэтому, власти Киева просят жителей столицы не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в парках и скверах города.

Список парков Киева, которые опасно посещать сейчас: