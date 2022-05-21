Опасные для посещения: список парков Киева, где не стоит гулять

В Киеве до сих пор действителен запрет посещения определенных зеленых зон. Чтобы уберечь столицу от оккупации, проводилось минирование местности как украинскими военными, так и противником.
Неразорванных снаряды, мины и авиационные бомбы до сих пор остаются на территории Киева и несут опасность для жителей.
Наиболее загрязненными оказались окраины города, где были боевые столкновения в районе Пущи-Водицы, Виноградаря, Святошинского лесопаркового хозяйства, автомобильных дорог в направлении Житомира и Вышгорода.
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Именно поэтому, власти Киева просят жителей столицы не приближаться к фортификационным сооружениям и их остаткам в парках и скверах города.
Список парков Киева, которые опасно посещать сейчас:
- Дарницкий район: Сквер Привокзальный, Сквер Григоренко 36-38;
- Днепровский район: Парк вдоль ул. Малышко (сторона моста на ул. Строителей), Парк Попудренко;
- Деснянский район: Парк Киото (западная часть), Парк Деснянский (южная часть), Парк им. Шухевича (западная часть), Парк с водными объектами вдоль проспекта Шухевича 3 (западная часть), Парк Муромец (южная часть);
- Оболонский район: Героев Сталинграда просп Оболонского и ул. М. Тимошенко (центральная часть), Сквер О. Архипенко, 5 (восточная часть), Сквер на углу просп. Минский та вул. Ю. Кондратюка (северная часть), Сквер на Минской площади (западная часть);
- Подольский район: Сквер на Петровке (угол ул. Константиновской и ул. Заводской), Сквер на просп. Правды, 70-76, Парк Кинь-Грусть (в пределах ул. Кобзарской и ул. Сошенко);
- Шевченковский район: Сквер Мюнхенский, Парк Нивки (западная часть, метро Берестейская), Воздухофлотский путепровод, Сквер на Подольском спуске, Парк на склонах Смородинского спуска, Парк Бабий Яр, Парк Сырецкий Гай (со стороны улицы Стеценко), Сквер Довнар-Запольского, Улица Гаврилишина (распределитель), Проспект Победы, 78;
- Соломенский район: Парк защитников Украины;
- Святошинский район: Парк Юность (со стороны ул. Покотила), Парк им. Феодоры Пушиной (со стороны просп. Победы), Бульвар Вернадского Академика (западная часть), Сквер на углу просп. Победы и ул. Чернобыльской (со стороны просп. Победы);
- Голосеевский район: лесопарк по ул. Кайсарова.