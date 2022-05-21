Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабная война повлияла на ее отношения с мужем.

Она отметила, что Владимир Зеленский живет на работе, а два с половиной месяца они вообще не виделись.

– Он как был надежным мужчиной и человеком, так и остался. Семья, конечно, как и все украинские семьи, сейчас разобщенная. Но ведь моего мужа никто не заберет, даже война! Но, да, он живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись. Но мы держимся, все хорошо, в нашей семье также порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах, – сказала Зеленская.

По словам первой леди, она общается с мужем по телефону. У них даже появилась привычка вместе ужинать во время телефонного разговора.

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Также Зеленская добавила, что с начала политической карьеры мужа знала, что их ждут трудности и испытания.