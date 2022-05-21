Небезпечні для відвідування: список парків Києва, де не варто гуляти

У Києві досі дійсна заборона відвідування певних зелених зон. Аби вберегти столицю від окупації, проводилось мінування місцевості як українськими військовими, так і противником.
Нерозірвані снаряди, міни та авіаційні бомби досі залишаються на території Києва та несуть небезпеку для мешканців.
Найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода.
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Саме тому, влада Києва просить мешканців столиці не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у парках та скверах міста.
Список парків Києва, які небезпечно відвідувати зараз:
- Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38;
- Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко;
- Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);
- Оболонський район: Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);
- Подільський район: Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);
- Шевченківський район: Сквер Мюнхенський, Парк Нивки (західна частина, метро Берестейська), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;
- Соломʼянський район: Парк Захисників України;
- Святошинський район: Парк Юність (зі сторони вул. Покотила), Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);
- Голосіївський район: Лісопарк по вул. Кайсарова.