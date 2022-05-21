Небезпечні для відвідування: список парків Києва, де не варто гуляти

У Києві досі дійсна заборона відвідування певних зелених зон. Аби вберегти столицю від окупації, проводилось мінування місцевості як українськими військовими, так і противником.

Нерозірвані снаряди, міни та авіаційні бомби досі залишаються на території Києва та несуть небезпеку для мешканців.

Найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода.

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Саме тому, влада Києва просить мешканців столиці не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у парках та скверах міста.

Список парків Києва, які небезпечно відвідувати зараз: